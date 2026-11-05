Phụ huynh Hà Nội phát hiện thịt lợn nhũn, bở bất thường tại trường mầm non

Ngày 5.11, một phụ huynh có con đang theo học tại Trường mầm non Phương Liệt (P.Phương Liệt, Hà Nội) cho biết, mới đây, trong quá trình giám sát việc giao nhận thực phẩm tại trường, phụ huynh phát hiện một số miếng thịt lợn có biểu hiện bất thường.

Thịt lợn dùng nấu ăn cho trẻ nhỏ ở Trường mầm non Phương Liệt bị phụ huynh phát hiện có nhiều biểu hiện bất thường ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo phản ánh, khi dùng tay kiểm tra phần thịt nạc, miếng thịt có dấu hiệu mềm nhũn, không có độ đàn hồi như thịt tươi thông thường. Đặc biệt, khi dùng ngón tay bấm mạnh và nhấc lên thì cảm quan nhận thấy thịt nát bở.

Một phụ huynh (đề nghị ẩn danh) cho biết, điều khiến gia đình lo lắng là chất lượng thực phẩm sử dụng trong bữa ăn bán trú của trẻ. Phụ huynh mong muốn nhà trường bảo đảm nguyên liệu tươi sạch, an toàn trước khi chế biến, bởi trẻ nhỏ chưa có khả năng tự nhận biết thực phẩm có dấu hiệu bất thường.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Tưởng Minh Hường, Hiệu trưởng Trường mầm non Phương Liệt, xác nhận vụ việc phụ huynh phát hiện thịt lợn nhũn, bở bất thường xảy ra vào sáng 4.11.

Theo bà Hường, khi phát hiện thịt có biểu hiện mềm, nhũn, không có độ đàn hồi, ban giám sát đã yêu cầu đơn vị cung cấp trả lại số thực phẩm này và thay thế bằng thực phẩm mới. Việc thay thế cũng có sự chứng kiến, giám sát của phụ huynh.

Cạnh đó, nhà trường đã đề nghị cơ quan chức năng đến kiểm tra, giám sát và lấy mẫu thực phẩm. Kết quả kiểm tra nhanh ban đầu cho thấy mẫu thịt bình thường.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã niêm phong, lấy mẫu gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Hiệu trưởng Trường mầm non Phương Liệt cho biết thêm, dự kiến đến ngày 16.11 mới có kết quả kiểm nghiệm chuyên sâu đối với mẫu thịt lợn có biểu hiện bất thường. Nhà trường đang chờ kết luận của cơ quan chức năng để có hướng xử lý tiếp theo.

Liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, thời gian vừa qua, tại Hà Nội, phụ huynh liên tiếp phản ánh nhiều bất cập, tồn tại về chất lượng thực phẩm, chất lượng bữa ăn bán trú.

Trước những phản ánh này, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra, xác minh các vụ việc báo chí phản ánh tại P.Bồ Đề, xã Trung Giã, xã Thanh Oai...; đồng thời yêu cầu khẩn trương khắc phục bất cập, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu phát hiện vi phạm.