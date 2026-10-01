Bữa ăn bán trú ở TP.HCM: Phụ huynh được giám sát những gì?

Ngày 1.10, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM có văn bản trả lời báo chí về phản ánh của phụ huynh liên quan chất lượng bữa ăn bán trú đầu năm học, cũng như các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm siết chặt chuỗi cung ứng thực phẩm trong trường học.

Siết từ nguồn cung đến suất ăn

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, thực hiện các chỉ thị và công điện của Thủ tướng Chính phủ, sở đang tập trung kiểm soát an toàn thực phẩm theo hướng xuyên suốt: từ nguồn cung cấp thực phẩm, giao nhận, bảo quản, chế biến đến khi cung cấp suất ăn cho học sinh.

Đơn vị này cho biết đã triển khai 2 kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn. Cụ thể, gồm Kế hoạch số 5683 ngày 10.9 của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và kế hoạch kiểm tra ban hành kèm Quyết định số 5922 ngày 14.9 của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng suất ăn cung cấp cho trường học.

Song song đó, Sở An toàn thực phẩm đề nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu khẩn trương rà soát, lập danh sách các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn, tiếp nhận suất ăn sẵn hoặc có căn tin trên địa bàn.

Các cơ sở được yêu cầu thực hiện phiếu khảo sát, cung cấp thông tin để phục vụ quản lý, đánh giá năng lực và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của các đơn vị tham gia cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học.

Để thống nhất cách khảo sát, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã tổ chức các buổi làm việc, hướng dẫn triển khai với khoảng 400 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn trên địa bàn TP.HCM.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM yêu cầu siết chuỗi cung ứng suất ăn học đường, khuyến khích phụ huynh tham gia giám sát trực tiếp ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Phụ huynh có thể tham gia test nhanh thực phẩm

Về sự tham gia của phụ huynh, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến khích các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo đó, nhà trường cần tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, cùng giáo viên và học sinh kiểm chứng, đánh giá chất lượng bữa ăn bán trú.

Trong trường hợp đủ điều kiện, phụ huynh có thể tham gia test nhanh đối với các nhóm nguyên liệu, thực phẩm có nguy cơ cao; đồng thời kiểm tra khu vực chế biến.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng đề nghị phụ huynh kịp thời phản ánh những dấu hiệu bất thường đến nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Việc phát huy vai trò giám sát của phụ huynh, theo sở, cần được thực hiện trên cơ sở phối hợp với nhà trường. Qua đó tăng tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của các bên trong tổ chức bữa ăn học đường.

Liên quan hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã ban hành kế hoạch về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố năm 2026.

Đơn vị này cũng đề nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu rà soát địa bàn, lập danh sách các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, hàng quán vỉa hè, xe đẩy.

Việc quản lý sẽ tập trung tại các khu vực có nguy cơ cao như: cổng trường, bến xe, bệnh viện, khu công nghiệp, khu chế xuất và nơi tập trung đông người.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm. Hoạt động kiểm tra sẽ kết hợp tuyên truyền, tập huấn trực tiếp cho người kinh doanh, hướng dẫn sử dụng găng tay, kẹp gắp, thiết bị che chắn bụi bẩn, côn trùng… nhằm thay đổi thói quen và nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm.