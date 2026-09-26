Bữa ăn bán trú: Có người chê, người bảo… ‘đưa con về nhà mà ăn’

Hình ảnh bữa ăn bán trú gồm cơm trắng, miến trộn và vài lát chả cá tại Trường tiểu học Hùng Vương (phường Đông Hà, Quảng Trị) được chia sẻ ngày 25.9, khiến nhiều phụ huynh cho rằng suất ăn quá ít, đặt câu hỏi về chất lượng và dinh dưỡng.

Tuy nhiên, sau khi thông tin lan truyền, nhiều ý kiến khác cho rằng hình ảnh được chia sẻ chưa đầy đủ. Theo báo cáo nhanh của nhà trường với UBND phường Đông Hà, bữa trưa 25.9 còn có canh bí đỏ; học sinh có thêm bữa lỡ với một quả chuối.

Hình ảnh bữa ăn trưa gây tranh cãi ở Trường tiểu học Hùng Vương ẢNH: T.L

Nhiều người đặt vấn đề rằng nếu chỉ vì những tranh luận trên mạng xã hội mà nhà trường bỏ bán trú thì người chịu ảnh hưởng trực tiếp cũng là cha mẹ. “Bắt phụ huynh sáng đưa con, trưa đón về, chiều đưa đi, tối đón về, ngày 4 lượt thì phụ huynh cũng khổ”, một ý kiến bình luận.

Có người còn cho rằng nếu nhà trường và giáo viên quá áp lực với việc tổ chức bán trú thì có thể dừng, để tập trung cho chuyên môn, còn phụ huynh tự lo bữa trưa cho con. "Nếu muốn ăn ngon thì... đưa con về nhà mà ăn", một người nêu ý kiến. Tuy nhiên, ý kiến này cũng nhận nhiều phản ứng từ những gia đình có con học bán trú vì cha mẹ đi làm cả ngày.

Như Thanh Niên đã thông tin, ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó chủ tịch UBND P.Đông Hà, cho biết hình ảnh được chia sẻ chưa phản ánh đầy đủ suất ăn. Theo báo cáo của trường, thực đơn ngày 25.9 gồm chả cá xốt cà chua; miến, cà rốt xào thịt nạc; xương nấu canh bí đỏ và chuối lùn.

“Cái khay gửi qua thiếu món canh nên nhìn thấy hơi ít. Thông thường, món canh có thể múc trực tiếp vào khay cơm hoặc đựng riêng. Phường sẽ tiếp tục nhắc nhở nhà trường sau vụ việc này”, ông Kiệt nói.

Hình ảnh một vài bữa ăn trưa bán trú của 1 trường tiểu học cũng nằm trên địa bàn Đông Hà ẢNH: T.L

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng từ câu chuyện này, thay vì sa đà vào tranh cãi, bắt lỗi hay hơn thua với nhà trường, điều cần thiết hơn có lẽ là sự đồng hành và góp ý thẳng thắn của phụ huynh. Những phản ánh xác đáng sẽ giúp nhà trường nhìn lại, điều chỉnh cách tổ chức bán trú phù hợp hơn. Bởi suy cho cùng, nhiệm vụ chính của trường học vẫn là dạy và học; còn một bữa ăn tốt, đủ dinh dưỡng cũng là điều kiện để học sinh có thể học tập tốt hơn.

Được biết, Trường tiểu học Hùng Vương hiện có hơn 1.500 học sinh sau khi sáp nhập với Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.