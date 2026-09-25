Có được ép học sinh tham gia giáo dục ngoài giờ chính khóa để xếp loại?

Hoạt động phải phù hợp với học sinh

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải thiết thực, gắn với mục tiêu và nội dung giáo dục cụ thể, phù hợp với chương trình giáo dục.

Lưu ý chú trọng an toàn và hiệu quả, hạn chế tổ chức hoạt động với quy mô toàn trường, nhiều khối hoặc tập trung quá đông học sinh trong cùng một thời điểm. Nội dung, hình thức, địa điểm và thời lượng hoạt động phải phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý và sức khỏe của học sinh.

Đặc biệt, việc tổ chức phải có sự đồng thuận của phụ huynh và học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường không được ép buộc học sinh tham gia, đồng thời không được sử dụng việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động làm tiêu chí đánh giá, xếp loại học sinh.

Đối với những hoạt động diễn ra trong ngày học, nhà trường phải có phương án học tập, sinh hoạt phù hợp cho học sinh không tham gia.

Công khai đầy đủ kinh phí và các điều kiện tổ chức

Trước khi tổ chức, nhà trường có trách nhiệm thông báo đầy đủ, công khai tới phụ huynh học sinh về mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm, lịch trình, đơn vị phối hợp, phương tiện di chuyển và mức kinh phí dự kiến.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị quan tâm hỗ trợ, miễn hoặc giảm kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với kinh phí tổ chức, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải trực tiếp làm việc với đơn vị phối hợp về nội dung và kinh phí. Việc thực hiện phải theo nguyên tắc thu đủ bù chi, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận.

Học sinh THCS tham gia hoạt động ngoại khóa ẢNH: D.T

Yêu cầu hồ sơ đầy đủ trước khi tổ chức

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại đơn vị.

Hồ sơ lưu trữ phải gồm kế hoạch tổ chức; phương án chi tiết bảo đảm an toàn và xử lý tình huống khẩn cấp như tai nạn, ngộ độc thực phẩm, học sinh bị lạc hoặc thời tiết bất thường; quyết định thành lập Ban tổ chức, trong đó bắt buộc có nhân viên y tế của đơn vị; hợp đồng với đơn vị phối hợp; lịch trình hoạt động; chứng từ bảo hiểm chuyến đi; thư thông báo và phiếu đồng ý của cha mẹ học sinh; nội quy chuyến đi; danh sách phân xe và giáo viên phụ trách kèm số điện thoại liên lạc.

Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục đặc biệt lưu ý đến điều kiện thời tiết, khí hậu, dịch bệnh và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an toàn trong suốt quá trình tổ chức.

Phải báo cáo trước ít nhất 2 ngày

Các trường khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải báo cáo công tác tổ chức về UBND phường, xã, đặc khu hay Sở GD-ĐT, đơn vị quản lý trực tiếp chậm nhất trước 2 ngày. Việc báo cáo được thực hiện theo biểu mẫu trực tuyến do Sở hướng dẫn.

Trong trường hợp xảy ra sự cố mất an toàn như tai nạn, ngộ độc thực phẩm, học sinh bị thương hoặc mất liên lạc, người đứng đầu đơn vị phải khẩn trương tổ chức sơ cứu, cấp cứu; phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nơi xảy ra sự việc để xử lý.

Đồng thời, sở này yêu cầu nhà trường phải thông tin ngay cho phụ huynh học sinh trong tình huống trên. Và phải báo cáo ngay bằng điện thoại và gửi báo cáo bằng văn bản trong vòng 24 giờ về cơ quan quản lý trực tiếp là Sở GD-ĐT hoặc UBND phường, xã, đặc khu. Sau mỗi hoạt động, đơn vị tổ chức phải tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm.