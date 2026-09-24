Cấm thu quỹ lớp, thu phí hoạt động ban đại diện CMHS, có phải là biến tướng?

Có ý kiến cho rằng đã cấm quỹ lớp nhưng có kinh phí hoạt động là biến tướng. Ý kiến khác thì cho rằng cần có nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động trong lớp chứ không phải mỗi lần có hoạt động lại phải họp phụ huynh rồi vận động...

Không thu phí, mỗi lần photo tài liệu, hay động của học sinh thì... tiền đâu?

Một phụ huynh học sinh có con học THCS tại phường Sài Gòn (TP.HCM) cho biết: "Đầu năm học, trưởng ban của lớp con tôi vận động phụ huynh hỗ trợ kinh phí hoạt động để chăm lo cho các con. Trong dự toán có liệt kê một số khoản chi cho các cháu 1 năm học tính trung bình khoảng 1 triệu đồng/phụ huynh. Tuy nhiên, anh trưởng ban nhắc đi nhắc lại là dự toán mức hỗ trợ, không cào bằng, không bắt buộc tất cả phụ huynh phải đóng. Tất cả trên tinh thần tự nguyện, ai có thể hỗ trợ cho các con được bao nhiêu thì hỗ trợ. Nhiều hay ít đều có tấm lòng và tất cả các con đều được thụ hưởng như nhau, không phân biệt".

Cứ vào đầu năm học, phụ huynh học sinh lại tranh luận về quỹ phụ huynh, quỹ trường, quỹ lớp ảnh: Tạo bởi AI

Tuy nhiên phụ huynh trên cho biết, trong lớp có thành viên đồng tình nhưng cũng có người suy nghĩ, thắc mắc: Sở GD-ĐT đã quy định không được thành lập quỹ lớp, quỹ trường, quỹ phụ huynh vậy với cái gọi là kinh phí hoạt động có phải là biến tướng? Sao không để khi cần khoản chi nào thì kêu gọi đóng góp thực tế? Cháu nào tham gia thì đóng tiền, những cháu không tham gia, phụ huynh cũng đỡ "lăn tăn".

Nói về quỹ lớp và kinh phí hoạt động, một phụ huynh học sinh tại khu vực P.Bình Thọ (TP.HCM) đặt vấn đề: Nếu không có sẵn khoản kinh phí hoạt động thì mỗi lần photo tài liệu, hoạt động của học sinh cần hỗ trợ... thì lại thu tiền? Như vậy quá phiền phức. Việc huy động kinh phí hoạt động sẽ không gặp phản ứng nếu chi tiêu đúng mục đích. Đừng lạm dụng để thu chi vô tội vạ, khiến những phụ huynh học sinh không có điều kiện thấy "ngại".

Một giáo viên và cũng là phụ huynh có con học lớp 7 tại phường trung tâm của TP.HCM cho rằng cần thu một khoản cần thiết để chi cho photo tài liệu và các hoạt động của học sinh, tặng quà cho học sinh giỏi hằng tháng để khuyến khích tinh thần học tập… Nếu thu chi rõ ràng, hợp lý thì kinh phí cần phải có để lớp hoạt động. Đừng thu dồn số tiền lớn đầu năm sẽ áp lực cho các phụ huynh khó khăn.

Chăm lo thiết thực, công khai minh bạch, không tùy tiện sẽ được ủng hộ

Trước những tranh luận về việc cấm quỹ lớp nhưng lại thu kinh phí hoạt động ban đại diện CMHS, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM), cho biết, theo quy định, các cơ sở giáo dục không được giao ban đại diện CMHS tổ chức thu hộ các khoản thuộc trách nhiệm của nhà trường; không được thành lập quỹ lớp, quỹ trường, quỹ phụ huynh.

Còn kinh phí ban đại diện CMHS thực hiện theo Thông tư 55 /2011/TT-BGDĐT ngày 22.11.2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Điều lệ ban đại diện CMHS. Kinh phí ban đại diện CMHS không được chi cho quản lý nhà trường, bảo vệ, vệ sinh, cơ sở vật chất, khen thưởng cán bộ, giáo viên hoặc các khoản thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

Vì vậy theo ông Phú, các trường và ban đại diện CMHS phải làm đúng, kinh phí hoạt động phải sử dụng minh bạch, đúng mục đích, không cào bằng, không ép buộc dưới mọi hình thức thì sẽ được phụ huynh học sinh ủng hộ.

"Các khoản huy động phải rõ ràng, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, luôn quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh, không tổ chức việc huy động khiến học sinh và phụ huynh tổn thương", ông Phú nói.

Nhiều hoạt động của nhà trường tổ chức cho học sinh cần hỗ trợ từ phụ huynh học sinh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Trường Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM) nói thêm, nhà trường phải giám sát và không để ban đại diện CMHS các lớp tổ chức thực hiện các hoạt động tùy tiện, không có giá trị thiết thực với học sinh. Còn phụ huynh, có thể ủng hộ bằng vật chất hoặc tinh thần. Những phụ huynh học sinh chưa thông suốt thì trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, với ban giám hiệu để xây dựng các quy định sao cho tốt hơn, phù hợp hơn.

Nhiều trường không thu quỹ, nêu kế hoạch cụ thể khi có hoạt động cần hỗ trợ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, đã có một số trường học thông báo thực hiện các khoản thu theo quy định của TP.HCM, không có quỹ lớp, quỹ trường, quỹ phụ huynh… Khi có các hoạt động cần hỗ trợ, nhà trường sẽ có kế hoạch cụ thể, thông báo đến ban đại diện CMHS, nhà hảo tâm...

Trường tiểu học Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng, TP.HCM đã gửi thông báo đến phụ huynh học sinh toàn trường về việc không thu quỹ phụ huynh, quỹ lớp năm học 2026-2027, nhằm bảo đảm sự công bằng, minh bạch, giảm áp lực tài chính cho gia đình học sinh.

"Trong năm học, khi có các loại hoạt động cần hỗ trợ, nhà trường sẽ có kế hoạch cụ thể, thông báo đến ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà hảo tâm. Các khoản thu trong nhà trường chỉ thực hiện theo đúng quy định, được niêm yết công khai, minh bạch và thông báo đến phụ huynh qua các kênh chính thức của trường", thông báo nêu rõ.

Hay tại Trường THCS Phú Định (P.Bình Phú), ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm học 2026-2027, trường cũng quán triệt chủ trương không thu quỹ lớp, quỹ trường, quỹ phụ huynh. Trong trường hợp cần xã hội hóa, nhà trường tận dụng nguồn lực phụ huynh. Ai có thế mạnh gì có thể tài trợ cho trường, cho lớp bằng hình thức "chìa khóa trao tay" chứ không vận động quyên góp tiền từ phụ huynh.

Tại Bắc Ninh, Trường tiểu học Hoàn Sơn (xã Đại Đồng) yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh tuyệt đối không đứng ra tổ chức thu quỹ lớp dưới mọi hình thức. Hiệu trưởng trực tiếp cầm đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về lạm thu...











