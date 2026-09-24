Một trường thông báo không thu quỹ lớp, hiệu trưởng trực 'đường dây nóng'

Trường tiểu học Hoàn Sơn (xã Đại Đồng, Bắc Ninh) vừa công khai văn bản thông báo về việc nhà trường không tổ chức thu quỹ lớp và dạy thêm, học thêm dưới mọi hình thức.

Tại văn bản, Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Mai yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp từ khối 1 đến khối 5 tuyệt đối không được đứng ra tổ chức thu quỹ lớp dưới mọi hình thức (mặc dù đây là hoàn toàn theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh) để phục vụ cho chính các con em mình trong lớp.

Buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm học tại Trường tiểu học Hoàn Sơn ẢNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀN SƠN

Nếu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp nào đã tự đứng ra tổ chức thu quỹ lớp, nhà trường yêu cầu trả lại cho phụ huynh xong trước ngày 26.9.

Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Mai lý giải về việc công khai thông báo này vì thời gian qua có một số phụ huynh đã có ý kiến tới ban giám hiệu nhà trường và trên cổng thông tin điện tử của UBND xã về vấn đề liên quan. Điều này đã gây ảnh hưởng đến uy tín của giáo viên chủ nhiệm và uy tín của nhà trường.

Nhà trường còn yêu cầu ban đại diện cha mẹ phụ huynh các lớp không tổ chức tết Trung thu cho học sinh của lớp.

Nếu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp nào muốn tổ chức tết Trung thu cho học sinh lớp đó, ban đại diện cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm của lớp phải có đơn đề nghị và có đầy đủ các chữ ký đồng ý của 100% phụ huynh học sinh lớp đó đề xuất với ban giám hiệu nhà trường. Chỉ khi ban giám hiệu đồng ý thì phụ huynh lớp đó mới được tổ chức.

Cạnh đó, Trường tiểu học Hoàn Sơn cũng nêu rõ: "Phụ huynh học sinh không được cho con mình đi tham gia học thêm, cũng như giáo viên dạy thêm trái quy định".

Cũng tại thông báo, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàn Sơn công khai đường dây nóng là số điện thoại cá nhân để phụ huynh phản ánh trực tiếp nếu phát hiện các vi phạm nêu trên.

Mới đây, Bộ GD-ĐT cũng có văn bản gửi UBND các tỉnh yêu cầu sở GD-ĐT, UBND cấp xã và các cơ sở giáo dục công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định; tăng cường kiểm tra, tiếp nhận phản ánh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

Trước đó, Bộ GD-ĐT nêu dự kiến thay đổi điều lệ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh theo hướng không tiếp tục quy định theo cơ chế hình thành kinh phí hoạt động do ban đại diện trực tiếp thu, quản lý như trước đây; quy định rõ ban đại diện không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ, không hình thành quỹ của ban đại diện.

"Đây là một trong những nội dung được chỉnh lý đáng kể trên cơ sở tổng kết thực tiễn và ý kiến góp ý, nhằm phòng ngừa lạm thu, bảo đảm tính tự nguyện, công khai, minh bạch và đưa hoạt động của ban đại diện về đúng vị trí, chức năng đại diện, kết nối và phối hợp", Bộ GD-ĐT nêu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Thanh Niên , trong khi Bộ GD-ĐT dự kiến bỏ quỹ lớp thì rất nhiều trường đã tổ chức họp phụ huynh và quỹ lớp cũng đã được thu xong. Chỉ có một số trường học tại TP.HCM thông báo thực hiện các khoản thu theo quy định của TP.HCM và không có quỹ lớp, quỹ trường, quỹ phụ huynh…

Sở GD-ĐT Hà Nội tuy không cấm thu quỹ phụ huynh nhưng yêu cầu các cơ sở giáo dục không lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản trái quy định.