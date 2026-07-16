Phụ huynh học sinh TP.HCM đánh giá hài lòng dịch vụ giáo dục bậc học nào cao nhất, thấp nhất?

Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2026.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên 724.379 phụ huynh và học sinh từ mầm non cho đến THPT, học viên GDTX, trung cấp nghề.

Hiệu quả của việc ứng dụng chuyển đổi số toàn diện

Kết quả thống kê các chỉ số đo lường cho thấy điểm trung bình hài lòng chung toàn ngành đạt 4,57/5 điểm, tỷ lệ hài lòng chung toàn ngành đạt 96,85% và tỷ lệ đáp ứng sự mong đợi của người học đạt 95,04%. Trong đó, giáo dục mầm non dẫn đầu về điểm số hài lòng chung với 4,68 điểm.

Ở khía cạnh tỷ lệ hài lòng theo từng lĩnh vực riêng biệt, cấp THCS dẫn đầu toàn ngành ở tiêu chí kết quả giáo dục khi đạt 97,60%. Chỉ số "Tiếp cận dịch vụ giáo dục" duy trì mức cao ở tất cả các cấp học, khẳng định hiệu quả của việc ứng dụng chuyển đổi số toàn diện thông qua áp dụng bản đồ số (GIS) và dữ liệu dân cư để phân bổ chỗ học khi tuyển sinh các lớp đầu cấp công khai, minh bạch và triển khai đồng bộ ứng dụng tương tác ngành giáo dục là EDUi.

TP.HCM đo chỉ số hài lòng của phụ huynh, học sinh về dịch vụ giáo dục công ẢNH: NHẬT THỊNH

Qua phân tích kết quả của Sở GD-ĐT, ghi nhận khu vực ngoại thành vượt trội về điểm số hài lòng so với khu vực nội thành ở hầu hết các cấp học và loại hình đào tạo. Kết quả này minh chứng cho tính đúng đắn và hiệu quả từ các chính sách ưu tiên quỹ đất, xây dựng trường lớp khang trang, đạt chuẩn tại các vùng ven và khu vực đô thị hóa nhanh nhằm giảm tải áp lực sĩ số.

"Cơ sở vật chất" ghi nhận điểm số thấp, chưa đạt kỳ vọng

Theo Sở GD-ĐT, so với năm 2025, điểm hài lòng chung giảm từ 4,59 xuống 4,57; Tỷ lệ hài lòng chung toàn ngành giảm từ 98,09% xuống 96,85% và tỷ lệ đáp ứng chủ yếu xuất phát từ thách thức trong giai đoạn đầu thực hiện công tác sáp nhập, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, địa giới hành chính địa phương 2 cấp; kết hợp với sức ép nặng nề từ làn sóng gia tăng dân số cơ học liên tục gây thiếu hụt trường lớp cục bộ.

Trong các tiêu chí thành phần, tiêu chí về "Cơ sở vật chất" luôn là lĩnh vực ghi nhận điểm số thấp hoặc chưa đạt kỳ vọng như mong đợi ở một số cấp học (mầm non đạt 4,61 điểm; tiểu học đạt 4,52 điểm; THPT đạt 4,48 điểm). Mật độ dân cư đô thị cao tại khối nội thành khiến quỹ đất hạn chế, gây áp lực lên sĩ số học sinh/lớp và thách thức duy trì tỷ lệ học 2 buổi/ngày.

Hai bậc học THCS và THPT ghi nhận điểm hài lòng chung thấp nhất toàn ngành (cùng đạt 4,51 điểm), phản ánh áp lực tâm lý học đường thực tế của phụ huynh, học sinh trước các kỳ thi phân luồng, tuyển sinh lớp 10 công lập cũng như giai đoạn định hướng nghề nghiệp cuối cấp.

Xây dựng hệ thống tiếp cận dịch vụ giáo dục không giấy tờ

Để khắc phục các hạn chế, chủ động điều tiết thách thức mang tính thời điểm và hướng tới nâng cao bền vững chất lượng dịch vụ giáo dục công tại TP trong những năm tiếp theo, Sở GD-ĐT định hướng tập trung triển khai đẩy nhanh quy hoạch mạng lưới trường lớp, giải tỏa áp lực sĩ số. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, quỹ đất giáo dục; tham mưu bố trí quỹ đất phù hợp để thực hiện mục tiêu tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học đến năm 2030; ưu tiên các địa bàn có tốc độ gia tăng dân số cơ học cao, khu đô thị mới và các khu vực còn thiếu trường lớp.

TP.HCM hướng tới xây dựng hệ thống tiếp cận dịch vụ giáo dục công khai, thân thiện và hoàn toàn không giấy tờ ẢNH: NHẬT THỊNH

Tập trung rà soát, chuẩn hóa quy trình và cải cách cơ chế liên thông trong công tác tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, hướng tới xây dựng hệ thống tiếp cận dịch vụ giáo dục công khai, thân thiện và hoàn toàn không giấy tờ. Đồng thời liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ sở giáo dục với Sở GD-ĐT nhằm tối ưu hóa quy trình tiếp nhận, xử lý dứt điểm các nghiệp vụ phát sinh (sai sót thông tin, điều chỉnh nguyện vọng, thay đổi nơi cư trú) ngay trên hệ thống điện tử, bảo đảm tính nhanh chóng, chính xác và giảm thiểu tối đa phiền hà cho người dân.

Cũng để tăng thêm sự hài lòng của phụ huynh học sinh về dịch vụ giáo dục công, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức tuyển dụng, quản lý và sử dụng hiệu quả chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao, kịp thời khắc phục tình trạng thiếu cục bộ tại các cấp học. Thực hiện linh hoạt phương án điều chuyển, biệt phái, bố trí giáo viên dạy liên trường. Đồng thời huy động các nghệ nhân, nghệ sĩ, chuyên gia có kỹ năng nghề cao tham gia giảng dạy, hỗ trợ các hoạt động giáo dục trong nhà trường.