TP.HCM điều động, bổ nhiệm nhiều hiệu trưởng, hiệu phó

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý là hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT, giám đốc các trung tâm GDTX… vào sáng nay, 13.7, như sau:

Ông Phan Sĩ Đạt, Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ (P.Thông Tây Hội)

Ông Nguyễn Duy Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Hưng Hòa nhận quyết định Hiệu trưởng Trường THPT Phan Văn Hớn (P. Đông Hưng Thuận)

Ông Nguyễn Tùng Giang, Phó giám đốc Trung tâm GDTX Phú Mỹ nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp (P.Phú Mỹ)

Ông Trương Minh Vương, Phó phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT nhận nhiệm vụ Phó giám đốc Trung tâm GDTX Phú Mỹ.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM trao quyết định hiệu trưởng các trường THPT ẢNH: H.N

Ông Phan Hồ Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây (P.Linh Xuân)

Ông Lê Hữu Hân, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (P.Tân Bình)

Ông Lê Hoàng Long, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Du (P.Hòa Hưng).

Trong đó, Trường THPT Phan Văn Hớn (P.Đông Hưng Thuận) và Trường THPT Võ Nguyên Giáp (P.Phú Mỹ) là 2 trong số 5 trường THPT mới thành lập của TP.HCM đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027.

Hiệu phó các trường THPT nhận quyết định bổ nhiệm lại từ lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: H.N

Cũng trong ngày hôm nay, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành quyết định bổ nhiệm lại vị trí quản lý các cơ sở giáo dục công lập như sau:

Bà Hồ Thanh Xuân, Hiệu phó Trường THPT Bình Tân (P.Bình Tân)

Ông Ngô Văn Hiệp, Hiệu phó Trường THPT Trưng Vương (P.Sài Gòn)

Ông Tân Triệu Văn, Hiệu phó Trường THPT Thủ Thiêm (P.An Phú)

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Hiệu phó Trường THPT Trần Văn Giàu (P.Bình Lợi)

Ông Mạch Văn Công, Hiêu phó Trường THPT Nguyễn Tất Thành (P.Bình Phú)

Ông Đỗ Văn Đông, Hiệu phó Trường THPT Bình Hưng Hòa (P.Bình Hưng Hòa)

Bà Phạm Lan Anh, Hiệu phó Trường THPT Bình Hưng Hòa (P.Bình Hưng Hòa)

Bà Phạm Thị Hồng Thúy, Hiệu phó Trường THPT Long Hải-Phước Tỉnh (xã Long Hải)

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu phó Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật (P.Bình Tân)

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thủ Đức (P.Long Bình).

Vào tháng 4 và tháng 5, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng bổ nhiệm hiệu trưởng 3 trường THPT mới thành lập: