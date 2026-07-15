Học sinh bị phân bổ xa nơi cư trú, Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì?

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 -2027, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết công tác tuyển sinh của TP.HCM có quy mô lớn nhất cả nước là một bài toán cân bằng giữa 2 mục tiêu: Tạo điều kiện để học sinh được học gần nơi cư trú và đảm bảo các trường trên địa bàn tuyển đủ số lượng học sinh tối thiểu để triển khai chương trình, kế hoạch năm học.

Đây là nguyên tắc đã được quy định rõ tại Quyết định số 1700 của thành phố về tuyển sinh đầu cấp, là cơ sở để các địa phương thực hiện công tác phân bổ tuyển sinh một cách đồng bộ và hiệu quả.

Đồng thời năm học 2026-2027, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về việc tuyển sinh không theo địa giới hành chính, các phường, xã trên địa bàn đã chủ động phân bổ linh hoạt học sinh giữa các địa phương, đặc biệt tại những khu vực có mật độ dân số cao, áp lực sĩ số lớn. Chủ trương này giúp đảm bảo chỗ học cho tất cả học sinh và cân đối chỉ tiêu giữa các trường.

Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ nhập học lớp 6 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Để đảm bảo tính liên tục và hợp lý trong công tác phân bổ, Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các phường, xã trong quá trình phối hợp có tham khảo phương án bố trí từ giai đoạn còn đơn vị hành chính cấp quận, làm cơ sở đối chiếu và điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận nhiều phụ huynh chưa nắm rõ chủ trương này, khi thấy con em được phân bổ sang phường giáp ranh liền cho rằng bị phân đi xa, trong khi thực tế khoảng cách giữa các trường chỉ chênh lệch không đáng kể.

Đồng thời, với vai trò là cơ quan chuyên môn đầu ngành của TP, Sở GD-ĐT cũng thường xuyên theo dõi, lắng nghe và kịp thời nắm bắt tình hình thực tế.

Qua rà soát, ông Phong cho biết vấn đề không hoàn toàn nằm ở việc học sinh bị phân bổ đến trường quá xa nơi cư trú. Thực tế, trên cùng một địa bàn, nhiều trường hợp học sinh chỉ cách 2 trường lần lượt khoảng 1km và 2km. Để đảm bảo cân đối chỉ tiêu giữa các trường, địa phương có thể bố trí học sinh vào trường cách nhà 2km thay vì 1km, khiến một số phụ huynh cho rằng con em mình bị phân bổ đi xa.

"Sở GD-ĐT luôn đặt quyền lợi học tập của học sinh lên hàng đầu. Tuy nhiên, bên cạnh việc đáp ứng nguyện vọng của từng gia đình, ngành giáo dục cũng cần đảm bảo các trường tuyển đủ chỉ tiêu để triển khai kế hoạch năm học. Đây là 2 mục tiêu cần được hài hòa trong quá trình tổ chức tuyển sinh", ông Phong chia sẻ.

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường bố trí giáo viên hỗ trợ phụ huynh trong việc nộp hồ sơ nhập học ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bên cạnh đó, ông Phong cũng lưu ý rằng thực tế ghi nhận một số trường hợp học sinh bị phân bổ xa nơi cư trú xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan như phụ huynh khai chưa đúng thông tin nơi ở hiện tại hoặc đăng ký diện tuyển sinh chưa chính xác. Đối với những trường hợp này, Sở GD-ĐT đã lưu ý các phường, xã trong quá trình xử lý có thể xem xét hỗ trợ điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên cần căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng tiếp nhận của từng địa phương.

Cũng theo ông Phong, thực tế triển khai năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT sẽ tổng hợp, rút kinh nghiệm từ quá trình rà soát tại các trường và địa phương, làm cơ sở để hoàn thiện phương án phân bổ tuyển sinh, nâng cao chất lượng công tác tổ chức và tăng cường thông tin, truyền thông đến phụ huynh và học sinh trong những năm học tiếp theo.