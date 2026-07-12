Không muốn học theo phân tuyến lớp 1, lớp 6, có được tuyển bổ sung?

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, các phường, xã, đặc khu hoàn tất việc cập nhật phân bổ học sinh vào các trường tiểu học, THCS công lập tuyển sinh chương trình đại trà.

Hoàn tất thủ tục nhập học tại trường đến ngày 20.7

Theo đó, phụ huynh học sinh truy cập vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/ và sử dụng mã định danh của học sinh để tra cứu kết quả phân tuyến của học sinh vào từng trường.

Quy định của Sở GD-ĐT có nêu rõ, phụ huynh thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến theo hướng dẫn trên hệ thống và hoàn tất thủ tục nhập học tại trường trong đến ngày 20.7.

Cũng theo cán bộ Sở GD-ĐT, sau khi phân bổ học sinh vào các trường đại trà để phụ huynh xác nhận và nộp hồ sơ nhập học, các phường. xã tiếp tục rà soát các trường hợp chưa được phân bổ (nếu có) để có phương án hỗ trợ phù hợp kịp thời.

Phụ huynh học sinh tìm hiểu về tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 ẢNH: NHẬT THỊNH

Lưu ý về việc đăng ký tuyển bổ sung

Đặc biệt, ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp các phường, xã tổng hợp, rà soát, thống kê những trường còn khả năng tiếp nhận học sinh để có phương án tuyển bổ sung. Cụ thể, ban tuyển sinh các phường, xã sẽ thống kê cụ thể những trường tiểu học, THCS nào tuyển bổ sung và cập nhật trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp để phụ huynh học sinh có nhu cầu, phù hợp với điều kiện, nguyện vọng thì có thể đăng ký.

Như vậy, nếu không có nhu cầu cho con em theo học tại trường được phân bổ thì phụ huynh học sinh có thể đăng ký tuyển bổ sung vào những trường thông báo trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp.

Trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của Sở GD-ĐT đã có chức năng Thông báo tuyển bổ sung để các phường, xã cập nhật thông tin sau khi rà soát ẢNH: BÍCH THANH

Tuy nhiên cần lưu ý rõ, phụ huynh đăng ký tuyển bổ sung, trong trường hợp này sẽ tự nguyện hủy kết quả đã được hội đồng tuyển sinh phường, xã phân tuyến trước đó. Vì vậy cần tìm hiểu trường mong muốn đăng ký tuyển bổ sung và cân nhắc kỹ lưỡng tránh việc ảnh hưởng đến quyền lợi của con em.

Lưu ý thời hạn nộp hồ sơ để không bị hủy kết quả tuyển sinh đầu cấp

Cũng theo hướng dẫn của cán bộ Sở GD-ĐT, trong thời gian tuyển sinh, phụ huynh thường xuyên cập nhật thông tin tại hệ thống tuyển sinh đầu cấp và trang thông tin của trường, nơi con em mình trúng tuyển để đảm bảo việc thực hiện nộp hồ sơ theo đúng quy định.

Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý về việc thực hiện các quy định về xác nhận, nộp hồ sơ nhập học ẢNH: NHẬT THỊNH

Chẳng hạn, Hội đồng tuyển sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Sài Gòn) đã phát thông báo, phụ huynh học sinh tra cứu kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 và xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ: //tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/

Đồng thời phụ huynh nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường. Hồ sơ bao gồm:

Phiếu xác nhận đối tượng và khu vực đăng ký tuyển sinh (in từ trang tuyển sinh);

Phiếu báo nhập học lớp 1 năm học 2026-2027 (in từ trang tuyển sinh);

Lý lịch học sinh lớp 1 (mẫu phát hành tại trường);

Bản sao giấy khai sinh (hợp lệ).

Bản photocopy/ bản in hình chụp VNeID hoặc các giấy tờ minh chứng đã tải lên trong quá trình đăng ký trực tuyến (mang theo điện thoại hoặc bản chính để đối chiếu)

Hội đồng tuyển sinh cũng lưu ý, nếu phụ huynh học sinh không thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên trang tuyển sinh đầu cấp và nộp hồ sơ trực tiếp tại trường theo kết quả công bố trong thời gian quy định thì Hội đồng tuyển sinh báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp phường hủy kết quả xét tuyển.

Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (P.Tân Hòa) thông báo, trong thời gian từ ngày 13-20.7, phụ huynh học sinh thực hiện việc tra cứu kết quả phân tuyến lớp 6 và xác nhận nhập học. Sau đó tải và in phiếu báo nhập học, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn trên hệ thống và nộp trực tiếp về trường đúng quy thời gian quy định.

Đồng thời, nhà trường lưu ý phụ huynh học sinh, nếu không nộp hồ sơ nhập học tại trường đúng thời hạn được xem là tự nguyện hủy kết quả tuyển sinh vào trường.