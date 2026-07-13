Không được vào học trường cùng phường, gần nhà, phụ huynh học sinh phải làm sao?

Căn cứ theo kết quả tuyển sinh của các lớp đầu cấp, các trường tiểu học, THCS tại TP.HCM bắt đầu tiếp nhận hồ sơ nhập học trực tiếp của phụ huynh học sinh lớp 1, lớp 6 sau khi đã xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của TP.

Không được học trường cùng phường

Một số phụ huynh học sinh gửi thắc mắc đến Báo Thanh Niên: Tại sao con tôi không được học trường trong phường mà học trường ở phường khác?

Trả lời với phóng viên Báo Thanh Niên, cán bộ của Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, trong Kế hoạch tuyển sinh TP.HCM năm học 2026–2027, phần A, khoản 6 có ghi: "UBND cấp xã thực hiện điều tiết học sinh giữa các địa phương, không theo ranh giới hành chính; ưu tiên tạo điều kiện cho học sinh học tập gần nơi ở hiện tại".

Cụ thể, khi số lượng học sinh đối tượng 1 (tuyển sinh theo nơi ở thực tế) trên địa bàn vượt quá chỉ tiêu của các trường trong phường, Ban Chỉ đạo tuyển sinh địa phương có trách nhiệm điều tiết sang trường lân cận. Việc điều tiết này được thực hiện không theo ranh giới hành chính, ưu tiên trường gần nơi ở nhất trong các trường còn chỉ tiêu, nhằm đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi đều có chỗ học.

Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ nhập học lớp 6 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Vì sao học sinh bị phân bổ vào học trường xa hơn?

Tương tự, có phụ huynh học sinh đặt câu hỏi: Tại sao con tôi không được phân bổ vào trường gần nhà nhất mà lại được xếp vào trường khác xa hơn?

Cán bộ của Sở GD-ĐT cho hay, theo quy định tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM, UBND cấp xã phối hợp với Sở GD-ĐT trong việc xây dựng các khu vực tuyển sinh linh hoạt không theo ranh giới hành chính. Ưu tiên tạo điều kiện cho học sinh học tập gần nơi ở hiện tại, đồng thời duy trì số lượng tuyển sinh tối thiểu tại các cơ sở giáo dục nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy và hoạt động giáo dục.

Việc phân bổ chỗ học được xây dựng linh hoạt dựa trên sự phối hợp giữa Sở GD-ĐT và UBND cấp xã, căn cứ vào 3 yếu tố: Mạng lưới trường lớp tại địa phương và vùng giáp ranh, quy mô trẻ trong độ tuổi và khoảng cách thực tế.

Đồng thời, theo quy định của Bộ GD-ĐT, tuyển sinh đầu cấp tiểu học và THCS thực hiện không theo giới hạn địa giới hành chính cấp xã, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, quy mô trường lớp và khả năng tiếp nhận của cơ sở giáo dục.

Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn, với trường hợp cụ thể, phụ huynh học sinh đến UBND xã, phường để được hỗ trợ về thông tin tuyển sinh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Chính vì vậy, việc bố trí trường, lớp cho học sinh không chỉ dựa trên tiêu chí gần nơi cư trú, mà địa phương còn phải đảm bảo cân đối số lượng học sinh giữa các trường trên địa bàn theo đúng kế hoạch tuyển sinh của TP. Điều này nhằm duy trì điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, đồng thời đảm bảo các trường có đủ số lượng để triển khai các chương trình giáo dục theo đúng lộ trình.

Do đó, việc phân bổ học sinh luôn phải cân bằng giữa 2 yếu tố: Nơi cư trú và chỉ tiêu thực tế của từng trường. Trường hợp trường gần nhà đã đủ chỉ tiêu, học sinh sẽ được bố trí sang trường còn chỉ tiêu gần nhất, đảm bảo quyền lợi học tập không bị ảnh hưởng.

UBND xã, phường, các trường hỗ trợ đầy đủ, giải đáp thắc mắc

Cán bộ Sở GD-ĐT nói trên cũng cho biết thêm, đối với từng trường hợp thắc mắc cụ thể, phụ huynh học sinh đến các trường, các phường, xã để được hướng dẫn.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị chính quyền phân công cụ thể trách nhiệm cho cán bộ địa phương, lãnh đạo và giáo viên tại các trường trên địa bàn, hỗ trợ đầy đủ, giải đáp thắc mắc tận tình cho học sinh và phụ huynh. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hướng dẫn không thống nhất hoặc yêu cầu người dân di chuyển nhiều lần gây ra bức xúc trong dư luận.

Về việc phân bổ trường, lớp cho học sinh, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết sở này đã phối hợp, hỗ trợ công tác phân bổ học sinh, đặc biệt đối với những phường, xã gặp áp lực lớn về dân cư, mạng lưới trường lớp và có sự điều tiết kịp thời để đảm bảo đủ chỗ học cho toàn bộ học sinh đăng ký tuyển sinh. Theo đó, qua trao đổi với lãnh đạo các phường, việc bố trí trường, lớp cho học sinh không chỉ dựa trên tiêu chí gần nơi cư trú mà còn phải đảm bảo cân đối số lượng học sinh giữa các trường trên địa bàn theo đúng kế hoạch tuyển sinh của TP. Điều này nhằm duy trì điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, đồng thời đảm bảo các trường có đủ số lượng để triển khai các chương trình giáo dục theo đúng lộ trình. Do đó, việc phân bổ học sinh luôn phải cân bằng giữa 2 yếu tố: nơi cư trú và chỉ tiêu của từng trường. Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh đầu cấp sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên TP xây dựng khu vực tuyển sinh linh hoạt không còn gắn cứng với ranh giới phường/xã/quận/huyện như trước đây. Việc phân tuyến trường học không sử dụng khái niệm "nơi tạm trú" hay "thường trú" mà chỉ sử dụng thông tin "nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID làm căn cứ xác định khu vực tuyển sinh. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với phường, xã giáp ranh để điều tiết học sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cục bộ địa phương hoặc học sinh không có trường học sau khi đăng ký.



