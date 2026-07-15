Sở GD-ĐT đề nghị Công an TP.HCM phối hợp về thông tin tuyển sinh chưa chính xác

Theo Sở GD-ĐT, qua ghi nhận các phản ánh của người dân, cũng như theo dõi thông tin trên các trang, nhóm mạng xã hội trong thời gian gần đây, nhận thấy đang có một số nội dung chưa chính xác, chưa được kiểm chứng liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội đối với ngành giáo dục.

Hiện nay, công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026- 2027 đang được triển khai tại các phường, xã, đặc khu (cấp xã) đúng kế hoạch của UBND TP. Sở GD-ĐT cùng các ủy ban cấp xã đang tích cực thực hiện các bước theo quy trình, đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng quy định.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, trên nhiều trang, nhóm mạng xã hội mang danh nghĩa hội phụ huynh học sinh, cộng đồng phụ huynh TP.HCM, đang xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quy trình tiếp nhận hồ sơ và chính sách phân tuyến trường học.

Đáng lo ngại hơn, một số trang, nhóm còn đăng tải các nội dung định hướng sai lệch, khuyến nghị phụ huynh không chấp nhận kết quả phân bổ trường học theo địa bàn cư trú và kêu gọi tập trung đông người tại trụ sở UBND cấp xã để gây áp lực, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ nhập học năm học 2026-2027 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tình trạng trên đã gây ra những hệ lụy đáng lo ngại, cụ thể:

Tạo tâm lý hoang mang, thiếu định hướng trong một bộ phận phụ huynh và học sinh, dẫn đến việc không hợp tác hoặc chậm trễ thực hiện các thủ tục đăng ký tuyển sinh theo đúng quy định, gây khó khăn cho công tác tiếp nhận hồ sơ tại các đơn vị.

Gây áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ UBND cấp xã và các trường học trong việc tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu điều chỉnh kết quả phân tuyến không có cơ sở, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng triển khai kế hoạch tuyển sinh đầu cấp.

Dẫn đến tình trạng một số trường học không tuyển sinh đủ chỉ tiêu theo kế hoạch do phụ huynh từ chối nhập học, gây xáo trộn công tác tổ chức lớp học, bố trí giáo viên và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện kế hoạch năm học 2026-2027.

Gây suy giảm niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục và chính quyền địa phương đồng thời cản trở việc thực hiện mục tiêu của ngành trong công tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự nếu không được ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Trước tình hình nêu trên, Sở GD-ĐT kính đề nghị Công an thành phố quan tâm, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, theo dõi và xác minh các trang, nhóm mạng xã hội và các tài khoản cá nhân đang đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn.

Chỉ đạo lực lượng chuyên môn, công an địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã tại các điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trong những ngày cao điểm; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2026–2027 diễn ra an toàn, trật tự và liên tục.

Sở GD-ĐT TP.HCM thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan và sẵn sàng cử nhân sự phối hợp chặt chẽ với Công an TP trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc liên quan đến tuyển sinh đầu cấp.