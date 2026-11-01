175 người ngộ độc thực phẩm: Đề nghị phạt cơ sở bánh mì gần 100 triệu đồng

Tối 1.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi), cho biết chính quyền địa phương đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định xử phạt chủ điểm kinh doanh bánh mì Bà Được (số 12 đường Duy Tân) từ 90 đến 100 triệu đồng do liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người bị ảnh hưởng.

Tiệm bánh mì Bà Được (số 12 đường Duy Tân) thuộc phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Ngày 27.10, tại Nhà văn hóa tổ dân phố 12, phường Cẩm Thành, cơ sở bánh mì Bà Được tổ chức chi trả tiền bồi thường cho 175 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán trên đường Duy Tân. Tuy nhiên, đến nay cơ sở bánh mì Bà Được vẫn chưa hoàn tất việc chi trả, do đó chủ cơ sở chưa báo cáo với chính quyền địa phương về tổng số tiền đã bồi thường.

Nhiều người đến nhận tiền bồi thường sau khi bị ngộ độc do ăn bánh mì Bà Được ẢNH: L.P

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán bánh mì Bà Được, thuộc phường Cẩm Thành, sau đó xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe.

Khoảng 15 giờ ngày 9.10, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói và sốt. Sau đó, nhiều người khác cũng có biểu hiện tương tự, phải đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì ẢNH: DUY HƯNG

Ngày 16.10, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm 13 mẫu thực phẩm liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành. Kết quả cho thấy 12/13 mẫu thực phẩm dương tính với Salmonella.