167 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì: Có 3 thai phụ, 41 bệnh nhi

Sáng 13.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Minh Đan, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đến nay đã có 167 bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, trong đó 13 trường hợp đã xuất viện.

Bác sĩ khám bệnh cho thai phụ nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ẢNH: K.NY

Theo thống kê, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận 53 ca, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 48 ca, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi 44 ca. Các trường hợp còn lại được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Mộ Đức (5 ca), Bệnh viện đa khoa khu vực Sơn Tịnh (5 ca), Bệnh viện đa khoa khu vực Bình Sơn (5 ca), Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm (3 ca), Bệnh viện đa khoa khu vực Tư Nghĩa (3 ca) và Bệnh viện đa khoa khu vực Trà Bồng (1 ca)...

Đáng chú ý, tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi có 41 bệnh nhi và 3 thai phụ đang điều trị với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhi nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ẢNH: K.NY

Bác sĩ Huỳnh Linh Đa, phụ trách Khoa Tổng hợp, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết khoa đang tiếp nhận điều trị 3 trường hợp thai phụ nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân nhập viện với những triệu chứng tương tự nhau như đau bụng, sốt, nôn ói và tiêu chảy.

Theo bác sĩ Đa, phụ nữ mang thai khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói hoặc sốt cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời. Tình trạng nôn ói, tiêu chảy kéo dài có thể gây mất nước, rối loạn điện giải, ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ và thai nhi. Thai phụ không nên tự ý sử dụng thuốc khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc

Trước diễn biến vụ việc, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, đặc biệt sau vụ nhiều người nghi ngộ độc do ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành.

Nhiều người nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì ở Quảng Ngãi ẢNH: DUY HƯNG

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai các chỉ đạo về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi được giao khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nhân lực, trang thiết bị, thuốc và các điều kiện cần thiết để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra các trường hợp diễn biến nặng.

Đồng thời, Sở Y tế phối hợp, hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường Cẩm Thành điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc; hướng dẫn lấy mẫu, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định. Kết quả điều tra, xử lý phải được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 14.11; những vấn đề vượt thẩm quyền cần được kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết.

Điểm bán bánh mì tạm ngừng hoạt động, chờ kết quả xét nghiệm

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán bánh mì B.Đ, thuộc phường Cẩm Thành.

Khoảng 15 giờ ngày 9.10, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói và sốt. Sau đó, nhiều người khác cũng có biểu hiện tương tự, phải đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Tiệm bánh mì B.Đ đã tạm dừng hoạt động ẢNH: HẢI PHONG

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.T, chủ điểm bán bánh mì B.Đ, cho biết một số loại thực phẩm dùng để chế biến bánh mì như tương ớt, rau và nước xốt được chuẩn bị tại nhà. Cơ sở hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ hằng ngày, tiêu thụ khoảng 350 ổ bánh mì có nhân.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu thực phẩm sử dụng trong chế biến, kinh doanh. Các loại thực phẩm làm nhân bánh mì được chế biến tại bếp gia đình.

Đáng chú ý, khu vực bếp nằm trên lối đi ngang qua nhà vệ sinh, cửa nhà vệ sinh ở gần cửa khu vực bếp. Những vấn đề này được ghi nhận để phục vụ công tác xác minh điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì B.Đ, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh để phục vụ điều tra, chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Để xác định nguyên nhân khiến nhiều người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm.