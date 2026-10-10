Vụ nhiều người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì: Tăng lên 60 ca

Tối 10.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Minh Đan, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tính đến 20 giờ 50 phút cùng ngày, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận khoảng 60 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

"Hiện có 10 ca đã được bác sĩ kê đơn thuốc cho về nhà điều trị, còn 50 ca đang nằm điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh", ông Đan thông tin.

Ông Võ Văn Vương đang được bác sĩ Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng kiểm tra sức khỏe ẢNH: Đ.H

Theo cơ quan chức năng, các bệnh nhân nhập viện với những triệu chứng như đau quặn bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần; một số trường hợp có biểu hiện sốt và mất nước. Tình trạng lâm sàng của các bệnh nhân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nguy kịch.

Đáng chú ý, gia đình ông Võ Văn Vương (57 tuổi, ở xã Mỏ Cày) có 8 người cùng ăn bánh mì vào chiều 9.10. Sau đó, cả 8 người đều xuất hiện các dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm và phải vào Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng để điều trị.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, có nhiều người mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán bánh mì B.Đ, ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Đến khoảng 15 giờ ngày 9.10, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói và sốt. Sau đó, nhiều người cũng xuất hiện triệu chứng tương tự, phải đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Các bệnh nhân ban đầu được tiếp nhận tại 3 cơ sở y tế, gồm Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện đa khoa khu vực Sơn Tịnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.T., chủ điểm bán bánh mì nói trên cho biết các loại thực phẩm như tương ớt, rau và nước xốt dùng chế biến bánh mì được thực hiện tại nhà.

Theo lời khai của bà T., điểm bán hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ hằng ngày, với số lượng tiêu thụ khoảng 350 ổ bánh mì có nhân mỗi ngày.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm sử dụng để chế biến, kinh doanh. Các loại thực phẩm dùng làm nhân bánh mì được chế biến tại bếp gia đình. Khu vực bếp nằm trên lối đi ngang qua nhà vệ sinh, cửa nhà vệ sinh ở gần cửa khu vực bếp.

Nhiều người nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì B.Đ, ở phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) ẢNH: DUY HƯNG

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ các mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì B.Đ, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh để phục vụ công tác điều tra, chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Để xác định nguyên nhân vụ việc, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm.