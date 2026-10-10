Nhiều người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Trưa 10.10, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các cơ sở y tế trên địa bàn đang điều trị 18 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Ngành y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng ẢNH: DUY HƯNG

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, trong số 18 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm, có 13 người đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, 3 người tại Bệnh viện đa khoa khu vực Sơn Tịnh và 2 người tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay sau khi ghi nhận các trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm, sở đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy vết, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Thông tin ban đầu cho thấy, các trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm có liên quan đến việc ăn bánh mì tại một quán bánh mì nổi tiếng ở Quảng Ngãi. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Giới, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm ẢNH: DUY HƯNG

Bác sĩ Giới cho biết bệnh viện đang tiếp nhận, điều trị 13 người nghi bị ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân nhập viện với những triệu chứng như đau bụng dữ dội, tiêu chảy nhiều lần và nôn ói. Bệnh viện đã truyền dịch, cho bệnh nhân sử dụng thuốc và tích cực chăm sóc, điều trị.