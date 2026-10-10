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    Nhiều người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

    Hải Phong
    Hải Phong
    18 người nghi bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sau khi ăn bánh mì tại một quán nổi tiếng ở địa phương.

    Trưa 10.10, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các cơ sở y tế trên địa bàn đang điều trị 18 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Ngành y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

    Nhiều người ở Quảng Ngãi bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì- Ảnh 1.

    Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng

    ẢNH: DUY HƯNG

    Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, trong số 18 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm, có 13 người đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, 3 người tại Bệnh viện đa khoa khu vực Sơn Tịnh và 2 người tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

    Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay sau khi ghi nhận các trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm, sở đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy vết, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

    Thông tin ban đầu cho thấy, các trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm có liên quan đến việc ăn bánh mì tại một quán bánh mì nổi tiếng ở Quảng Ngãi. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

    Nhiều người ở Quảng Ngãi bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì- Ảnh 2.

    Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Giới, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm

    ẢNH: DUY HƯNG

    Bác sĩ Giới cho biết bệnh viện đang tiếp nhận, điều trị 13 người nghi bị ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân nhập viện với những triệu chứng như đau bụng dữ dội, tiêu chảy nhiều lần và nôn ói. Bệnh viện đã truyền dịch, cho bệnh nhân sử dụng thuốc và tích cực chăm sóc, điều trị. 

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