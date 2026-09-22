Xác định nguyên nhân 222 công nhân ở Huế ngộ độc thực phẩm

Ngày 22.9, Sở Y tế thành phố Huế cho biết đến nay tất cả công nhân liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế đã ra viện.

Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm, Sở Y tế thành phố Huế ghi nhận nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến các vi khuẩn Escherichia coli và Bacillus cereus xuất hiện trong một số món ăn được sử dụng tại bếp ăn tập thể của công ty.

Cụ thể, các món ăn có phát hiện vi khuẩn gồm: thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.

Trước đó, có hàng trăm công nhân Công ty Scavi Huế nhập viện vì ngộ độc ẢNH: BÌNH THIÊN

Sở Y tế thành phố Huế đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời tăng cường công tác truyền thông hướng dẫn và phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm.

Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 10 giờ ngày 11.9, trong lúc làm việc tại Công ty Scavi Huế, nhiều công nhân bất ngờ có biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Công ty đã phối hợp với các lực lượng chức năng chuyển người lao động đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm y tế Phong Điền để cấp cứu, theo dõi.

Các công nhân nhập viện với triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân lỏng nghi ngộ độc thực phẩm.

Tổng cộng, có 222 công nhân Công ty Scavi Huế nhập viện thăm khám, điều trị.

Vụ việc xảy ra tại bếp ăn tập thể Công ty Scavi Huế, do Công ty TNHH MTV Huế Thành cung cấp dịch vụ ăn uống.