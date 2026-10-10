Vụ nhiều người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì: Tạm dừng kinh doanh cơ sở

Chiều 10.10, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh đã có báo cáo gửi Cục An toàn thực phẩm, Viện Pasteur Nha Trang về vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành.

Theo báo cáo, sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện liên quan, UBND phường Cẩm Thành và các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

18 người xuất hiện triệu chứng sau khi ăn bánh mì

Theo thông tin khai báo của các bệnh nhân, trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 9.10, có 18 người mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán bánh mì B.Đ.

Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng ẢNH: DUY HƯNG

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, sốt. Sau đó, những người còn lại cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự và đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Các bệnh nhân được tiếp nhận tại 3 cơ sở y tế, gồm: Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện đa khoa khu vực Sơn Tịnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Tại các bệnh viện, bệnh nhân được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và điều trị. Trong khi đó, lực lượng chức năng tiếp cận bệnh nhân để thu thập thông tin dịch tễ, phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Điểm bán bánh mì chưa chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.T, chủ điểm bán bánh mì trên vỉa hè tại phường Cẩm Thành, cho biết các loại thực phẩm như tương ớt, rau và nước sốt dùng để chế biến bánh mì được thực hiện tại nhà.

Theo lời khai của bà T., xe bánh mì hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ hằng ngày, với số lượng tiêu thụ khoảng 350 ổ bánh mì có nhân mỗi ngày.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu thực phẩm sử dụng để chế biến, kinh doanh.

Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Giới, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm ẢNH: SONG NGÂN

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận các loại thực phẩm dùng làm nhân bánh mì được chế biến tại bếp gia đình. Khu vực bếp nằm trên lối đi ngang qua nhà vệ sinh, trong khi cửa nhà vệ sinh ở gần cửa khu vực bếp.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ các mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì B.Đ, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh để phục vụ công tác điều tra, chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Để xác định nguyên nhân vụ việc, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin trưa 10.10, có 18 người đang được điều trị tại 3 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy vết và lấy mẫu phục vụ công tác xác minh.