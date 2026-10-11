105 người nhập viện nghi ngộ độc: Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo khẩn

Sáng 11.10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác nhận Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị địa phương khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành khiến nhiều người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì.

105 người nghi ngộ độc, nhập viện tại 4 cơ sở y tế

Ông Phan Minh Đan, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tính đến 10 giờ ngày 11.10, toàn tỉnh ghi nhận 105 ca nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc ăn bánh mì. Các bệnh nhân được tiếp nhận, điều trị tại 4 cơ sở y tế gồm: Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện đa khoa khu vực Sơn Tịnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện đa khoa khu vực Mộ Đức.

Điểm bán bánh mì B.Đ, thuộc phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) hiện đã nghỉ bán ẢNH: HẢI PHONG

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 10.10, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố ở phường Cẩm Thành. Các bệnh nhân xuất hiện những triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến các cơ sở y tế để khám, điều trị.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Ngành y tế địa phương cũng được yêu cầu khẩn trương thông báo đến người dân trong khu vực xảy ra vụ việc. Những người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở liên quan cần nhanh chóng đến cơ sở y tế hoặc liên hệ trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ.

Đồng thời, cơ quan chức năng phải tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Nếu phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Bếp chế biến nằm gần cửa nhà vệ sinh

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán bánh mì B.Đ, thuộc phường Cẩm Thành.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm do sau khi ăn bánh mì ẢNH: DUY HƯNG

Đến khoảng 15 giờ ngày 9.10, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói và sốt. Sau đó, nhiều người khác cũng có biểu hiện tương tự, phải đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.T, chủ điểm bán bánh mì B.Đ, cho biết một số loại thực phẩm dùng để chế biến bánh mì như tương ớt, rau và nước sốt được chuẩn bị tại nhà.

Theo lời khai của chủ cơ sở, điểm bán hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ hằng ngày, với số lượng tiêu thụ khoảng 350 ổ bánh mì có nhân mỗi ngày.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu thực phẩm sử dụng trong chế biến, kinh doanh. Các loại thực phẩm làm nhân bánh mì được chế biến tại bếp gia đình.

Đáng chú ý, khu vực bếp nằm trên lối đi ngang qua nhà vệ sinh, trong khi cửa nhà vệ sinh ở gần cửa khu vực bếp. Những vấn đề này được ghi nhận trong quá trình kiểm tra, phục vụ công tác xác minh điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì B.Đ, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh để phục vụ công tác điều tra, chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Để xác định nguyên nhân khiến nhiều người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm.