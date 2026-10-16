167 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì: 12 mẫu thực phẩm dương tính với Salmonella

Tối 16.10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác nhận thông tin 12/13 mẫu thực phẩm liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành dương tính với Salmonella.

12/13 mẫu thực phẩm quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành dương tính với Salmonella ẢNH: HẢI PHONG

Trong cùng ngày, Viện Pasteur Nha Trang đã gửi văn bản cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi với kết quả kiểm nghiệm cho thấy có 12/13 mẫu thực phẩm dương tính với Salmonella, gồm bánh mì, bơ, rau, chà bông, nước xốt, ớt tương... Riêng một mẫu chả thịt heo âm tính với Salmonella.

Salmonella là vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn đường ruột, với các triệu chứng thường gặp như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho một thai phụ nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ẢNH: K.NY

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán bánh mì B.Đ, thuộc phường Cẩm Thành.

Khoảng 15 giờ ngày 9.10, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói và sốt. Sau đó, nhiều người khác cũng có biểu hiện tương tự, phải đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.T, chủ điểm bán bánh mì B.Đ, cho biết một số loại thực phẩm dùng để chế biến bánh mì như tương ớt, rau và nước xốt được chuẩn bị tại nhà. Cơ sở hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ hằng ngày, tiêu thụ khoảng 350 ổ bánh mì có nhân.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu thực phẩm sử dụng trong chế biến, kinh doanh. Các loại thực phẩm làm nhân bánh mì được chế biến tại bếp gia đình.

Nhiều bệnh nhân nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ẢNH: DUY HƯNG

Đáng chú ý, khu vực bếp nằm trên lối đi ngang qua nhà vệ sinh, cửa nhà vệ sinh ở gần cửa khu vực bếp. Những vấn đề này được ghi nhận để phục vụ công tác xác minh điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì B.Đ, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh để phục vụ điều tra, chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Tính đến ngày 13.10, có 167 bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì B.Đ thuộc phường Cẩm Thành.