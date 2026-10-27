Bánh mì Bà Được tổ chức bồi thường cho 175 người sau vụ ngộ độc

Ngày 27.10, tại Nhà văn hóa tổ dân phố 12, phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi), cơ sở bánh mì Bà Được tổ chức chi trả tiền bồi thường cho 175 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán trên đường Duy Tân.

Buổi làm việc diễn ra từ 8 giờ đến hơn 15 giờ, có thời điểm xảy ra tranh cãi do một số người không đồng tình với phương án bồi thường ban đầu.

Nhiều người đến nhận tiền bồi thường sau khi bị ngộ độc do ăn bánh mì ẢNH: L.P

Cách tính đền bù chưa phản ánh đầy đủ thiệt hại thực tế?

Theo đề xuất ban đầu của cơ sở, khoản bồi thường gồm: phần viện phí còn lại sau khi trừ tiền bảo hiểm y tế chi trả và 200.000 đồng hỗ trợ thêm. Một số hộ đồng ý với phương án này, nhận số tiền từ hơn 200.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, khoảng 40 người cho rằng cách tính trên chưa phản ánh đầy đủ thiệt hại thực tế. Theo họ, ngoài chi phí điều trị, người bị ngộ độc còn mất thu nhập do phải nghỉ làm, phát sinh tiền ăn uống, đi lại, mua thuốc sau khi xuất viện và chi phí cho người chăm sóc.

Phía cơ sở bánh mì Bà Được chi trả tiền cho khách hàng bị ngộ độc do ăn bánh mì ẢNH: L.P

8 người nhập viện được nhận khoảng 28 triệu đồng

Trong quá trình thương lượng, có thời điểm bà Nguyễn Thị Thúy, chủ điểm bán bánh mì Bà Được, cho rằng những người không đồng ý với phương án bồi thường có thể khởi kiện ra tòa. Phát biểu này khiến một số người có mặt phản ứng.

Bà Trần Thị Hồng Phượng, Phó chủ tịch UBND phường Cẩm Thành, phát biểu tại buổi đền bù cho người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được ẢNH: L.P

Khoảng 11 giờ cùng ngày, bà Trần Thị Hồng Phượng, Phó chủ tịch UBND phường Cẩm Thành, đến ghi nhận ý kiến của người dân và đề nghị đại diện cơ sở giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc bồi thường.

Theo bà Phượng, địa bàn phường có hơn 1.000 xe bán bánh mì. Đối với vụ việc tại cơ sở bánh mì Bà Được, UBND phường đang tham mưu ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Về việc bồi thường, bà Phượng cho rằng các bên cần trao đổi thẳng thắn, cởi mở để tìm được tiếng nói chung. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, người bị thiệt hại có thể khởi kiện theo quy định pháp luật.

Tại buổi làm việc, con trai bà Thúy đã đứng ra nhận trách nhiệm, đồng thời mong khách hàng thông cảm trước những phản ứng của mẹ trong lúc chịu áp lực. Người này cho biết cơ sở sẽ trao đổi cụ thể với từng trường hợp, xem xét bồi thường theo mức độ thiệt hại.

Sau nhiều giờ thương lượng, đến hơn 15 giờ cùng ngày, các bên cơ bản thống nhất phương án bồi thường. Theo đó, phần lớn người bị ngộ độc nhận từ 1,5 đến hơn 2 triệu đồng. Ngoài viện phí, tiền ngày công lao động được tính 200.000 đồng/người/ngày, tiền ăn uống 100.000 đồng/người/ngày.

Riêng trường hợp gia đình có 8 người nhập viện được nhận khoảng 28 triệu đồng. Theo thông tin tại buổi chi trả, khoản tiền này được tính trên cơ sở nhiều thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng, khiến người lao động chính đang làm việc tại TP.HCM phải trở về quê chăm sóc người thân.

Một số người dân cho biết dù chưa hoàn toàn hài lòng với mức bồi thường nhưng vẫn chấp nhận để sự việc sớm kết thúc, tránh tiếp tục tranh cãi.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Bà Được ẢNH: DUY HƯNG

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán bánh mì Bà Được, thuộc phường Cẩm Thành, sau đó xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe.

Khoảng 15 giờ ngày 9.10, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói và sốt. Sau đó, nhiều người khác cũng có biểu hiện tương tự, phải đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Ngày 16.10, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm 13 mẫu thực phẩm liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi). Kết quả cho thấy 12/13 mẫu thực phẩm dương tính với Salmonella.