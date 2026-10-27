Quảng Ngãi thông tin vụ 13 người trộm 250 củ sâm Ngọc Linh tại xã Măng Ri

Ngày 26.10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Công an tỉnh đã có văn bản trả lời các vấn đề báo chí đặt ra, phục vụ họp báo quý 3/2026. Trong đó, cơ quan công an đã thông tin về tình hình điều tra, xử lý các vụ trộm cắp tài sản liên quan đến sâm Ngọc Linh trên địa bàn.

Cây sâm Ngọc Linh ở Quảng Ngãi đang ra quả ẢNH: V.H

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2024 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận, giải quyết 13 nguồn tin về tội phạm trộm cắp tài sản liên quan đến sâm Ngọc Linh. Trong số này, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 vụ án, tạm đình chỉ giải quyết 4 vụ và đang xác minh, giải quyết 2 vụ.

Đối với 7 vụ án đã khởi tố, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can về tội trộm cắp tài sản. Đến nay, 6 vụ với 21 bị can đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố; vụ còn lại đang được tiếp tục điều tra với 1 bị can.

Trộm 250 củ sâm Ngọc Linh và 1,38 kg lá sâm tươi

Một trong những vụ việc được Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin xảy ra tại vườn sâm của một công ty, thuộc xã Măng Ri.

Theo kết quả điều tra, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 16.1, lợi dụng sơ hở trong công tác trông coi, quản lý tài sản của doanh nghiệp, 13 người cùng trú tại thôn Long Plái, xã Măng Ri đã trộm 250 củ sâm Ngọc Linh và 1,38 kg lá sâm Ngọc Linh tươi.

Ngày 8.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về tội trộm cắp tài sản. Đến ngày 14.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố cả 13 bị can về tội danh trên.

Sâm Ngọc Linh ở Quảng Ngãi được trồng dưới tán rừng ẢNH: V.H

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 3.000 ha sâm Ngọc Linh, trong đó xã Măng Ri chiếm gần 2.800 ha. Loại cây được mệnh danh là "quốc bảo" này chủ yếu được trồng dưới tán rừng, tại các khu vực núi cao, địa hình hiểm trở, khiến việc quản lý, trông coi và bảo vệ tài sản không dễ dàng. Tình trạng sâm bị nhổ trộm gây thiệt hại cho doanh nghiệp, người dân và ảnh hưởng đến hoạt động phát triển vùng trồng.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, một trong những khó khăn trong quá trình điều tra các vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh là công tác giám định tang vật.

Do số lượng tang vật lớn, mỗi củ sâm phải được giám định gen riêng, không thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc mẫu đại diện. Quy trình này kéo dài thời gian giám định, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xử lý vụ án.

Bên cạnh đó, chi phí giám định lên đến 700.000 đồng/mẫu. Với những vụ việc có số lượng tang vật lớn, tổng kinh phí giám định có thể vượt xa giá trị tài sản bị thu giữ, thậm chí vượt dự toán kinh phí giám định tư pháp. Điều này gây khó khăn, chậm trễ trong việc thanh toán, quyết toán kinh phí với đơn vị thực hiện giám định.

Việc lấy mẫu phục vụ giám định gen cũng ảnh hưởng đến chất lượng củ sâm và làm giảm đáng kể tỷ lệ sống khi trồng lại. Điều này tác động trực tiếp đến quyền lợi của người bị hại. Một số trường hợp bị hại không đồng ý lấy mẫu giám định, khiến quá trình điều tra, giải quyết vụ việc gặp thêm trở ngại.

Tăng cường bảo vệ vùng trồng sâm

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, trong đó có tội phạm trộm cắp sâm Ngọc Linh.

Người dân bảo vệ quả sâm Ngọc Linh không bị chuột cắn phá ẢNH: V.H

Một trong những giải pháp trọng tâm là phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và người dân chủ động xây dựng phương án bảo vệ tài sản. Các biện pháp được kiến nghị, gồm: củng cố hàng rào, bố trí chốt bảo vệ, lắp đặt camera giám sát, hệ thống chiếu sáng và thiết bị cảnh báo. Đồng thời, tiếp tục duy trì các tổ tự quản về an ninh, trật tự, vận động người dân tích cực tố giác tội phạm.

Lực lượng công an cũng sẽ rà soát các khu vực tập trung vườn sâm, xác định những địa bàn, tuyến đường có nguy cơ phát sinh trộm cắp, vận chuyển và tiêu thụ sâm có nguồn gốc từ hành vi phạm pháp. Công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng tại cơ sở sẽ được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm.

Đối với hoạt động tiêu thụ, cơ quan công an sẽ rà soát các cơ sở thu mua, kinh doanh sâm Ngọc Linh và sản phẩm từ sâm, chú trọng những trường hợp mua bán số lượng lớn, giao dịch với giá bất thường hoặc không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Việc theo dõi thông tin trên không gian mạng cũng được đẩy mạnh để phát hiện, xác minh các trường hợp rao bán sâm có dấu hiệu bất thường, nhất là sâm không rõ nguồn gốc.

Cùng với các biện pháp phòng ngừa, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm; đẩy nhanh việc xác minh, thu thập chứng cứ, làm rõ đối tượng gây án và tài sản bị chiếm đoạt để xử lý nghiêm.