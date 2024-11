Liên tiếp bắt giữ những kẻ trộm sâm Ngọc Linh

Đây được xem là động thái mạnh mẽ của cơ quan công an nhằm bảo vệ người trồng sâm Ngọc Linh trước sự gia tăng của loại tội phạm này.

Ngày 3.11, Công an H.Đăk Glei (Kon Tum) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam A Ngang (31 tuổi, trú xã Tu Mơ Rông, H.Tu Mơ Rông, Kon Tum), để điều tra về hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh.

A Ngang cùng số sâm Ngọc Linh trộm cắp ẢNH: TRIỆU THANH

Trước đó, ngày 21.10, anh A Tâm (34 tuổi, trú tại thôn Tân Rát, xã Ngọc Linh, H.Đăk Glei) phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào vườn lấy trộm 350 gốc sâm Ngọc Linh, nên làm đơn trình báo Công an H.Đăk Glei.

Công an H.Đăk Glei cử lực lượng trinh sát điều tra phối hợp công an 2 xã Mường Hoong và Ngọc Linh rà soát địa bàn, xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định A Ngang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời đến làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, A Ngang khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, đêm 7.10, A Ngang mang đèn pin và ba lô đi đặt bẫy chuột tại khu vực rừng tự nhiên thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, xã Ngọc Linh.

A Ngang bị khởi tố về hành vi trộm cắp 350 gốc sâm Ngọc Linh ẢNH: TRIỆU THANH

Sau khi đặt bẫy, A Ngang phát hiện một vườn trồng sâm Ngọc Linh không người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp sâm. A Ngang đã nhổ trộm 350 gốc sâm Ngọc Linh, mang về trồng ở vườn của mình tại thôn Lê Ngọc (xã Ngọc Linh).

Đến ngày 22.10, sau 1 ngày điều tra, cơ quan công an đã bắt A Ngang, tịch thu toàn bộ 350 gốc sâm Ngọc Linh.

Trước đó, ngày 7.10, anh Nguyễn Thanh Tuấn (ở thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông, H.Tu Mơ Rông) cũng đến trình báo với Công an H.Tu Mơ Rông về việc vườn sâm của gia đình bị nhổ trộm 38 củ.

A Gường (trái) và A Đoàn (phải) trộm cắp sâm Ngọc Linh tại vườn của anh Nguyễn Thanh Tuấn ẢNH: TRIỆU THANH

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an H.Tu Mơ Rông đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Công an xác định A Đoàn (17 tuổi, trú xã Ngọc Lây) và A Gường (23 tuổi, trú xã Măng Ri, cùng thuộc H.Tu Mơ Rông) là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp.

Cụ thể, ngày 1.10, Đoàn và Gường cùng đi uống rượu, đến 18 giờ cùng ngày thì nghỉ. Trên đường về xã Tu Mơ Rông, A Đoàn nảy sinh ý định trộm sâm Ngọc Linh nên rủ A Gường tham gia. Cả 2 đi bộ qua khu sản xuất để đến vườn sâm của anh Nguyễn Thanh Tuấn.

Đến nơi, A Đoàn leo hàng rào vào trước, A Gường theo sau. Cả hai nhổ trộm 38 củ sâm Ngọc Linh. Đến sáng hôm sau, Đoàn và Gường mang số sâm này đi bán.

Cả hai nhanh chóng bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ khi bán số sâm đã trộm cắp với giá 6 triệu đồng. Công an H.Tu Mơ Rông vẫn đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý theo quy định.

Triệt phá nhanh một số vụ trộm cắp sâm

Ông Phạm Xuân Quang, Phó chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông cho biết, thời gian qua trên địa bàn xảy ra một số vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh. Việc điều tra gặp khó vì thủ đoạn trộm cắp vô cùng tinh vi, trong khi nơi xảy ra trộm cắp là rừng sâu, không có thiết bị giám sát, theo dõi. Trước tình hình đó, công an huyện đã quyết liệt vào cuộc điều tra, khám phá nhanh một số vụ trộm cắp sâm. Điều này đã tạo sự răn đe những đối tượng trộm cắp; giúp người dân, doanh nghiệp yên tâm trồng sâm.

Công an tỉnh Kon Tum phối hợp UBND H.Tu Mơ Rông khen thưởng cán bộ, chiến sĩ đã tham gia phá án ẢNH: TRIỆU THANH

"UBND huyện biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và mong muốn trong thời gian tới, Công an H.Tu Mơ Rông tiếp tục mở rộng điều tra các vụ mất trộm còn lại, qua đó xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, để người dân an tâm trồng, chăm sóc, làm giàu nhờ trồng sâm dưới tán rừng", ông Quang nói.

Trước những thành tích trên của Công an H.Đăk Glei và Công an H.Tu Mơ Rông, Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp cùng UBND H.Đăk Glei và UBND H.Tu Mơ Rông tổ chức khen thưởng, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đã tham gia phá án.