Khởi tố 2 nữ giảng viên đại học tiếp tay tiêu thụ văn bằng, chứng chỉ giả

Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 người, để điều tra về các hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị can gồm: Hoàng Văn Đạt (33 tuổi), Trần Anh Hào (31 tuổi), Hoàng Văn Dũng (33 tuổi), Đỗ Văn Hùng (55 tuổi) đều trú tại TP.HCM, Nguyễn Văn Tình (38 tuổi, trú Đồng Nai), Hoàng Văn Nam (22 tuổi), Hoàng Minh Tưởng (32 tuổi), Đỗ Hạnh Dung (47 tuổi) đều trú tại TP.Hà Nội, Hoàng Quốc Lập (32 tuổi, trú tại Lạng Sơn), và Trần Thị Thoa (41 tuổi, trú tại Quảng Ninh).

Tang vật vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong số các bị can, Dung và Thoa là giảng viên đại học, được cho tại ngoại. Số còn lại bị bắt tạm giam trong quá trình điều tra.

Trước đó, Phòng An ninh mạng Công an TP.Hà Nội phát hiện nhóm người dùng tài khoản ảo để đăng bài viết nhận làm giả tài liệu, giấy tờ, bằng cấp trên các hội nhóm Facebook. Số điện thoại liên hệ được gắn với nhiều website quảng cáo như: bangcapchungchigiare.com, lamchungchicacloai.com, bangcacloai.com, lambangcapgiarenhat.com và trang Facebook "Hỗ trợ việc làm".

Ngày 24.9 vừa qua, Phòng An ninh mạng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 4 tổ công tác đồng loạt triệu tập, bắt giữ những người liên quan tại TP.HCM, TP.Hà Nội, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Bước đầu, Công an TP.Hà Nội xác định Đạt và Hào là 2 người cầm đầu, đứng ra bàn bạc, góp vốn mua sắm máy móc (máy in màu, máy khắc dấu, máy dập cán dấu, máy photo, máy tính...) và hàng trăm con dấu giả của các sở, ngành, trường THPT, cao đẳng, đại học, văn phòng công chứng để sản xuất giấy tờ giả, bán với giá từ 1 - 2 triệu đồng/sản phẩm.



Hai bị can thuê Dũng với mức lương 6 triệu đồng/tháng làm công việc cắt phôi, ép plastic, đóng dấu và giao tài liệu cho shipper.

Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, Đạt và Hào thiết lập hệ thống giao hàng rộng khắp tại các tỉnh, thành phố. Trong đó Hùng, Tình, Nam, Tưởng và Lập phụ trách việc chuyển phát, hưởng hoa hồng từ 100.000 - 300.000 đồng/đơn hàng.

Đáng chú ý, Đạt và Hào còn móc nối với Dung và Thoa để cung cấp, làm văn bằng, chứng chỉ giả theo nhu cầu của sinh viên.

Thống kê sơ bộ từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã sản xuất và bán ra thị trường gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính gần 3 tỉ đồng. Công an TP.Hà Nội đã làm rõ 20 người mua, sử dụng giấy tờ giả và đã thu 54 tài liệu giả các loại.

Công an TP.Hà Nội cảnh báo hành vi mua bán, sử dụng văn bằng chứng chỉ giả không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật, làm suy giảm chất lượng lao động mà còn gây ra nhiều hệ lụy xã hội nguy hiểm.

Thực tế điều tra cho thấy, một số cơ sở mầm non tư thục đã dùng bằng giả để hợp thức hóa hồ sơ cho nhân sự thiếu chuyên môn, dẫn đến nguy cơ mất an toàn và bạo lực đối với trẻ em.

Công an TP.Hà Nội đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp cần siết chặt khâu thẩm định hồ sơ, đồng thời người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả.