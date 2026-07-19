Khởi tố 2 bị can quảng cáo, nhận làm giấy tờ giả trên Facebook

Sáng 19.7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (30 tuổi) và Trần Lâm Thanh Phong (34 tuổi, cùng ở TP.HCM) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nguyễn Hữu Chí (bên trái) cùng Trần Lâm Thanh Phong bị bắt về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, qua quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều tài khoản Facebook có dấu hiệu quảng cáo, nhận làm bằng cấp, giấy tờ giả. Qua đó, xác định được hoạt động của đường dây.

Cụ thể, từ tháng 5.2024, Chí được một người thuê làm cộng tác viên quảng cáo trên Facebook đồng thời làm người trực tiếp sản xuất các loại giấy tờ giả theo đơn đặt hàng của khách.

Đường dây của Chí nhận làm giả nhiều loại hồ sơ, giấy tờ, bằng cấp ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Để che giấu hành vi phạm tội, Chí sử dụng các tài khoản Facebook không chính chủ, đăng các bài quảng cáo như nhận làm bằng cấp, hồ sơ xin việc, giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận hạnh kiểm… Các khách hàng có nhu cầu thì liên hệ qua tin nhắn riêng để trao đổi thông tin, thỏa thuận giá cả và gửi dữ liệu cá nhân phục vụ việc làm giả giấy tờ, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra cũng xác định Chí đã lôi kéo Trần Lâm Thanh Phong và một số nghi phạm khác tham gia quảng cáo, môi giới, mở rộng hoạt động làm giả giấy tờ trên không gian mạng.

Chí khai nhận đã đầu tư, mua sắm máy tính, máy in màu, các loại phôi, vật tư cùng nhiều thiết bị để phục vụ cho việc làm giả con dấu, tài liệu. Bị can này cũng tự thiết kế, chỉnh sửa nội dung, in ấn và đóng dấu để hoàn thiện các tài liệu giả. Sau khi hoàn thành, các giấy tờ giả được đóng gói và gửi cho khách thông qua dịch vụ chuyển phát dưới tên người khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Số tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngoài làm các giấy tờ giả riêng lẻ, nhóm tội phạm này còn nhận làm trọn gói hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ, các loại bằng tốt nghiệp THCS, THPT, đại học theo yêu cầu. Mỗi bộ hồ sơ giả, Chí bán với giá 200.000 đồng, các loại bằng cấp được bán với giá 500.000 - 700.000 đồng. Dù số tiền mỗi loại hồ sơ, giấy tờ không lớn nhưng lượng khách hàng của Chí ở phạm vi nhiều tỉnh, thành phố và đã thực hiện trong thời gian dài.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Chí, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều con dấu, tài liệu nghi làm giả của các cơ quan, tổ chức cùng máy tính, máy in, phôi mẫu và nhiều thiết bị phục vụ việc sản xuất giấy tờ giả.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.