Quảng cáo cờ bạc, cá độ trên Facebook 'nóng' theo nhịp World Cup

Muôn kiểu dẫn dụ

Không còn bó hẹp trong các diễn đàn ẩn danh, hệ sinh thái cá độ bóng đá mùa World Cup 2026 đang tràn ngập mạng xã hội Facebook thông qua các luồng phát sóng lậu. Từ những buổi livestream này, banner quảng cáo, mã QR và liên kết chuyển hướng đến nhà cái (hoạt động phi pháp tại Việt Nam) được cài cắm dày đặc.

Để tối ưu hóa tỷ lệ tiếp cận, các nhóm tội phạm công nghệ cao sẵn sàng chiếm đoạt những fanpage có tương tác lớn hoặc tài khoản tích xanh của người nổi tiếng, thay đổi nhận diện để mạo danh cả cơ quan thông tin, truyền thông chính thống nhằm chạy quảng cáo tặng tiền, lừa đảo đầu tư tiền mã hóa…

Quảng cáo cá độ, cờ bạc hiển thị liên tục với nhiều lời mời gọi dịp World Cup Ảnh: Anh Quân

Bên dưới phần bình luận của nhiều trang mạng đông người theo dõi, hệ thống chatbot tự động liên tục rải liên kết rút gọn ngụy trang bằng chữ "Xem thêm". Chỉ cần người dùng tò mò nhấn vào, lập tức bị chuyển hướng sang các trang tải ứng dụng cờ bạc như ***88, i9.***, F8***, Bom**, VIP**XX,... hoặc sàn lừa đảo.

Với sự phát triển của công cụ AI tạo video, những kẻ chạy quảng cáo cá độ liên tục đưa ra các nội dung mới được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, đủ định dạng và hình thức thể hiện, đồng thời gia tăng đáng kể kịch bản để thu hút "con mồi". Tương tự với nhiều chiến dịch "quảng cáo bẩn" trước đây, nhiều người dùng dù không có mối quan tâm đến World Cup cũng bị hiển thị đầy trên màn hình chủ của tài khoản khi truy cập mạng xã hội Facebook trong thời gian diễn ra sự kiện.

Công nghệ Cloaking 3.0 và lỗ hổng từ Meta

Để duy trì khả năng hiển thị liên tục và qua mặt bộ lọc của Meta, những kẻ chuyên chạy quảng cáo cho các kênh cá độ, cờ bạc đang áp dụng kỹ thuật Cloaking 3.0 (ẩn mình nâng cao). Cơ chế này tự động phân loại đối tượng truy cập ngay từ máy chủ: nếu phát hiện IP thuộc dải máy chủ hoặc bot kiểm duyệt của Meta, hệ thống sẽ hiển thị một trang đích "sạch" với nội dung giáo dục hoặc gia dụng hợp lệ.

Mạng xã hội như Facebook hiển thị nội dung quảng cáo mang về nhiều tỉ USD cho Meta mỗi năm Ảnh: Anh Quân

Ngược lại, nếu là người dùng thật tại Việt Nam, hệ thống sẽ mở ra trang đích "bẩn" chứa nội dung cá độ, sòng bạc trực tuyến nhằm kích thích nạp tiền. Công nghệ này thậm chí còn phân tích được cả tốc độ di chuột, cử chỉ cuộn màn hình để né tránh các công cụ quét tự động.

Đồng thời, để giải quyết bài toán tài khoản bị khóa, các đối tượng chuyển sang thuê tài khoản doanh nghiệp có lịch sử chi tiêu hàng triệu USD từ đơn vị chuyên dụng. Do sở hữu độ chịu lỗi cao và tích hợp tín hiệu tin cậy địa phương, các tài khoản này dễ dàng vượt qua cơ chế quét rủi ro tự động khi đột ngột tăng ngân sách quảng cáo lên quy mô lớn.

Đáng nói, sự dai dẳng của quảng cáo bẩn có mối liên hệ đến cơ cấu doanh thu của chính Meta. Các tài liệu nội bộ cuối năm 2024 tiết lộ, mỗi ngày nền tảng này hiển thị khoảng 15 tỉ quảng cáo "rủi ro cao" (có dấu hiệu lừa đảo, vi phạm chính sách) trên toàn cầu. Phân khúc này mang lại cho Meta nguồn thu khổng lồ (khoảng 7 tỉ USD mỗi năm). Chính nguồn lợi nhuận này đã tạo ra độ trễ nhất định trong việc quét tự động của nền tảng, khiến các quảng cáo độc hại có cơ hội tiếp cận hàng triệu người dùng trước khi bị gỡ bỏ bằng biện pháp thủ công.