Trào lưu độc hại tràn ra đường để quay clip gây bức xúc

Những ngày gần đây, các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook liên tiếp có những bài đăng bày tỏ sự bức xúc khi xuất hiện một trào lưu mà trong đó một số người có hành động vô ý thức như đỗ xe hơi, trải thảm ra giữa đường và dàn hàng để nhảy múa hoặc... tập yoga, có người quay lại video để đăng lên mạng và chia sẻ với nhau.

Những hành vi phản cảm, gây cản trở và nguy hiểm lại đang được lan truyền trên TikTok Chụp màn hình

Một trường hợp mới đây chụp lại ảnh nhóm hơn chục người mặc đồ tập thể thao trải bạt ra giữa đường rồi nằm hướng đầu ra phía ngoài, ở giữa là một phụ nữ trong bộ đồ màu đỏ ngồi khoanh chân. Nơi nhóm phụ nữ trải thảm nằm tập được xác định là đường nhánh QL37 (địa bàn TT.Thanh Nê, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Cũng tập yoga giữa đường, trên mạng xuất hiện thêm clip khoảng 6 người phụ nữ áo đỏ, quần đen trải thảm ra đường giao thông và ngang nhiên tập các động tác khác nhau để người khác quay lại clip này. Ngoài ra cũng còn rất nhiều video, ảnh chụp liên quan tới xu hướng quay lại clip tập thể dục, tập yoga giữa lòng đường được thực hiện có chủ đích nhằm "câu view", ví dụ tấm hình chụp 3 người phụ nữ mặc bộ đồ yoga hồng sẫm, thực hiện các động tác bên xe hơi, trong đó có một người uốn ngửa trên nóc xe, phía dưới là chân giữ điện thoại để quay video lại toàn bộ quá trình.

Trong bài đăng khác, cộng đồng cũng tỏ ra bức xúc khi xuất hiện clip quay lại cảnh nhóm 5 em nhỏ vừa nhảy nhót, vừa băng qua phần đường dành cho người đi bộ ngay trước khu vực phương tiện giao thông đang chờ đèn đỏ. Hành động này bị nhiều người lên án vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây nguy hiểm cho chính các em lẫn người đi đường, nhưng không có ai can ngăn mà vẫn tiếp tục quay clip lại.

Những ví dụ trên cho thấy đang có một trào lưu độc hại lan truyền trên mạng xã hội, được thực hiện chỉ để làm trò vui trên mạng, bất chấp nguy hiểm cho bản thân lẫn những người xung quanh. Đáng nói, trò câu view vô ý thức này lại đang được "khích lệ" trên một số nền tảng, trong đó có TikTok thông qua việc gợi ý hiển thị tới người xem liên tục.

Nhóm phụ nữ trải thảm, nằm giữa lòng một con đường tại Thái Bình Chụp màn hình

Có một điểm khác trong trào lưu độc hại này là đối tượng diễn xuất hiện ở video đa phần là người đã có tuổi, thay vì nhóm người trẻ, những đối tượng thường xuyên tiếp xúc với nội dung và các xu hướng. "Những trào lưu độc hại có thể tấn công bất kỳ ai trên mạng xã hội, không phân biệt độ tuổi trong bối cảnh thói 'câu view, sống ảo' ngày càng phổ biến và việc quay lại video, chụp hình ảnh để đăng lên mạng quá dễ dàng", một chuyên gia nhận định.

"Vấn nạn TikTok lan từ lòng đường tới vạch kẻ sang đường. Bất kể chỗ nào cũng có thể trở thành sân khấu trình diễn", thành viên nhóm cộng đồng trên Facebook bức xúc nói. Nhiều bình luận khác trong các bài đăng cũng thể hiện sự bất bình, đi kèm là "không thể hiểu nổi" khi những hành động phản cảm, vô ý thức lại trở thành trào lưu lan truyền nhanh chóng với sự hưởng ứng một cách mù quáng, thiếu suy nghĩ của một bộ phận người dùng mạng internet.

"Chỉ vì mấy lượt bấm thích, vài người xem mà họ sẵn sàng làm những thứ rất phản cảm, vô tri, còn chưa kể rủi ro gây hại hoặc làm cản trở người khác. Ra giữa đường làm mấy trò này có khi còn phạm pháp luật khi chiếm dụng lòng đường", người dùng Facebook tên Quốc Việt bình luận.

Mới đây, Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nhóm 4 bị can vì hành vi dừng nhiều xe ô tô trong khi rước dâu di chuyển trên tuyến đường trục Bắc - Nam đoạn qua Hải Dương để chụp ảnh. Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) cũng xác nhận đang phối hợp với công an thị trấn Kiến Xương để xác minh danh tính và tiến hành xử lý theo quy định đối với nhóm phụ nữ trải thảm ra giữa đường để tập yoga.