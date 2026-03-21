YouTube trở thành nền tảng phát sóng trực tiếp World Cup 2026

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến của FIFA trong việc tối ưu hóa trải nghiệm xem bóng đá trên không gian kỹ thuật số, đồng thời tận dụng hạ tầng công nghệ để kiểm soát bản quyền. Điểm đáng chú ý của hệ sinh thái nội dung này là quyền phát sóng trực tiếp. Theo thông báo từ Google, người hâm mộ sẽ được xem miễn phí 10 phút đầu tiên của các trận đấu thuộc World Cup 2026 trên nền tảng YouTube.

Thêm vào đó, một số trận đấu chọn lọc sẽ được phát sóng trực tiếp trọn vẹn tại các thị trường cụ thể - động thái được kỳ vọng giúp gia tăng tối đa độ phủ sóng cho kỳ World Cup đầu tiên có sự góp mặt của 48 đội tuyển diễn ra tại khu vực Bắc Mỹ.

YouTube sẽ phát miễn phí một số trận đấu tại World Cup 2026 Ảnh: FIFA

Bên cạnh các nội dung phát sóng trực tiếp, FIFA cũng mở khóa kho lưu trữ tư liệu lịch sử cho YouTube. Người dùng có thể tiếp cận những khoảnh khắc kinh điển từ nhiều kỳ World Cup trước, cùng với hàng loạt video tóm tắt diễn biến trận đấu được cập nhật liên tục với tốc độ cao.

Thỏa thuận cũng nhấn mạnh vai trò của nền kinh tế sáng tạo. Theo đó, YouTube sẽ đưa các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng đến trực tiếp sân vận động và khu vực hậu trường để sản xuất video độc quyền, hướng tới việc tiếp cận tệp khán giả trẻ. Ở góc độ quản lý, FIFA đánh giá cao việc hợp tác này bởi hạ tầng công nghệ mạnh mẽ của YouTube sẽ hỗ trợ hiệu quả trong việc rà soát, ngăn chặn các luồng dữ liệu lậu và chống vi phạm bản quyền trên internet.

Hiện tại, chưa có thông tin cụ thể về việc chính sách phát sóng của YouTube sẽ được áp dụng tại những quốc gia nào và liệu Việt Nam có nằm trong danh sách hỗ trợ hay không. Tính đến nay vẫn chưa có đơn vị truyền thông trong nước công bố sở hữu bản quyền World Cup 2026. Theo thông lệ các năm trước, giải đấu lớn của FIFA thường được VTV phụ trách phát sóng miễn phí trên truyền hình. Tuy nhiên, trên môi trường internet, quyền tiếp sóng trực tiếp luôn bị kiểm soát chặt chẽ và chỉ dành cho những đơn vị được cấp phép phân phối chính thức.