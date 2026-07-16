Công ty thí nghiệm vật liệu xây dựng làm giả hàng trăm kết quả

Chiều 16.7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can đều là lãnh đạo, nhân viên Công ty CP xây dựng và thí nghiệm công trình miền Trung, để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị can Lê Thị Hồng (bìa trái), Giám đốc Công ty CP xây dựng và thí nghiệm công trình miền Trung tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

5 bị can bị khởi tố đều là lãnh đạo, nhân viên Công ty CP xây dựng và thí nghiệm công trình miền Trung, gồm: Lê Thị Hồng, Giám đốc công ty; Đào Xuân Trường, Phó giám đốc công ty; Trịnh Bá Quang, Trưởng phòng Thí nghiệm công ty; Chung Văn Thái và Đàm Văn Hùng đều là nhân viên thí nghiệm công ty.

Trong quá trình hoạt động thí nghiệm chất lượng vật liệu, Lê Thị Hồng và Đào Xuân Trường đã chỉ đạo Trịnh Bá Quang, Chung Văn Thái và Đàm Văn Hùng lập khống (không tổ chức lấy mẫu vật liệu tại hiện trường, không tiến hành các phép thử theo quy trình kỹ thuật) hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, để các nhà thầu có đủ điều kiện nghiệm thu, thanh quyết toán công trình với chủ đầu tư.

Hành vi không kiểm nghiệm chất lượng vật liệu của các bị can trên có thể làm ảnh hưởng đến độ bền và an toàn của các công trình xây dựng, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Ngoài việc chỉ đạo lập khống hồ sơ kiểm nghiệm vật liệu công trình, bị can Lê Thị Hồng còn bị điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.