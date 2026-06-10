Khởi tố cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Kiên Giang lập khống hồ sơ quyết toán

Chiều 10.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhan Thanh Liêm (59 tuổi, cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Kiên Giang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng hành vi trên, 2 thuộc cấp của Nhan Thanh Liêm là Triệu Văn Cang (61 tuổi, cựu Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp, Quản trị thiết bị và Đào tạo ngắn hạn), Lê Trần Như Thủy (47 tuổi, cựu Kế toán trưởng) cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Triệu Văn Cang, cựu Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp, Quản trị thiết bị và Đào tạo ngắn hạn nghe đọc lệnh khởi tố

ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Trường cao đẳng nghề Kiên Giang ký hợp đồng với Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (thuộc Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội cũ) để thực hiện chương trình đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cấp độ quốc tế nghề Quản trị khách sạn. Tổng giá trị hợp đồng hơn 4,63 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, Trường cao đẳng nghề Kiên Giang đã tiếp nhận và thu tổng cộng hơn 2,12 tỉ đồng từ chương trình đào tạo, gồm hơn 1,79 tỉ đồng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp và 329 triệu đồng học phí của học sinh.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Nhan Thanh Liêm, cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Kiên Giang

ẢNH: CTV

Hồ sơ, chứng từ của nhà trường thể hiện tổng số tiền đã chi hơn 2,77 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua điều tra xác định số tiền chi thực tế chỉ hơn 1,17 tỉ đồng, số tiền còn lại hơn 1,59 tỉ đồng được 3 bị can Liêm, Cang và Thủy sử dụng 28 hóa đơn và chứng từ khống để hợp thức hóa việc thanh toán, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Hiện vụ việc cựu hiệu trưởng cùng thuộc cấp lập khống hồ sơ, chứng từ quyết toán được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý.