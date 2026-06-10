Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Kiên Giang lập khống hồ sơ quyết toán

Trần Ngọc
Trần Ngọc
10/06/2026 21:04 GMT+7

Ông Nhan Thanh Liêm, cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Kiên Giang cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố do lập khống hồ sơ, chứng từ quyết toán gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 1,5 tỉ đồng.

Chiều 10.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhan Thanh Liêm (59 tuổi, cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Kiên Giang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng hành vi trên, 2 thuộc cấp của Nhan Thanh Liêm là Triệu Văn Cang (61 tuổi, cựu Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp, Quản trị thiết bị và Đào tạo ngắn hạn), Lê Trần Như Thủy (47 tuổi, cựu Kế toán trưởng) cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Kiên Giang lập khống hồ sơ quyết toán- Ảnh 1.

Bị can Triệu Văn Cang, cựu Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp, Quản trị thiết bị và Đào tạo ngắn hạn nghe đọc lệnh khởi tố

ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Trường cao đẳng nghề Kiên Giang ký hợp đồng với Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (thuộc Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội cũ) để thực hiện chương trình đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cấp độ quốc tế nghề Quản trị khách sạn. Tổng giá trị hợp đồng hơn 4,63 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, Trường cao đẳng nghề Kiên Giang đã tiếp nhận và thu tổng cộng hơn 2,12 tỉ đồng từ chương trình đào tạo, gồm hơn 1,79 tỉ đồng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp và 329 triệu đồng học phí của học sinh.

Khởi tố cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Kiên Giang lập khống hồ sơ quyết toán- Ảnh 2.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Nhan Thanh Liêm, cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Kiên Giang

ẢNH: CTV

Hồ sơ, chứng từ của nhà trường thể hiện tổng số tiền đã chi hơn 2,77 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua điều tra xác định số tiền chi thực tế chỉ hơn 1,17 tỉ đồng, số tiền còn lại hơn 1,59 tỉ đồng được 3 bị can Liêm, Cang và Thủy sử dụng 28 hóa đơn và chứng từ khống để hợp thức hóa việc thanh toán, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Hiện vụ việc cựu hiệu trưởng cùng thuộc cấp lập khống hồ sơ, chứng từ quyết toán được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý.

Tin liên quan

Đình chỉ điều tra hiệu trưởng ở Cà Mau bị cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng

Đình chỉ điều tra hiệu trưởng ở Cà Mau bị cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ban hành kết luận vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trường THCS Tam Giang Tây theo diện đình chỉ điều tra.

Khám phá thêm chủ đề

hiệu trưởng AN GIANG lập chứng từ khống vi phạm quy định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận