Chủ tịch xã lập khống hồ sơ thanh toán tiền dự án

Minh Hải
08/05/2026 19:06 GMT+7

Dù mới thi công khoảng 177 m đường trong tổng 1 km của dự án, nhưng đại diện chủ đầu tư và các công ty liên quan đã lập khống hồ sơ để thanh toán tiền, gây thất thoát tiền của Nhà nước.

Hôm nay 8.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Phạm Văn Nhị, nguyên Chủ tịch UBND xã Lâm Phú (huyện Lang Chánh cũ; nay là xã Văn Phú, Thanh Hóa); Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Tuấn Hùng; Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phú Khang để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chủ tịch xã và 2 giám đốc công ty lập khống hồ sơ để thanh toán tiền dự án- Ảnh 1.

3 bị can (người thứ 2 đến thứ 4 từ phải qua trái) bị khởi tố

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, thực hiện chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2022 - 2025, UBND huyện Lang Chánh (cũ) đã phê duyệt dự án xây dựng 1 km đường giao thông nông thôn tại bản Cháo Pi (xã Lâm Phú) với tổng vốn đầu tư hơn 2,35 tỉ đồng, giao UBND xã Lâm Phú làm chủ đầu tư; Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Tuấn Hùng là nhà thầu; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phú Khang là đơn vị tư vấn, giám sát công trình.

Tuy nhiên, dự án chỉ thi công khoảng 177 m đường bê tông, các hạng mục còn lại không được thực hiện theo thiết kế.

Mặc dù công trình chưa hoàn thành, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, nhưng các bị can trên đã thống nhất với nhau lập khống hồ sơ, xác nhận hoàn thành khối lượng thi công để thanh toán tiền cho nhà thầu.

Sau khi hoàn thành các hồ sơ khống, chủ đầu tư đã giải ngân cho nhà thầu hơn 426 triệu đồng không đúng quy định. 

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.

Công an thành phố Đồng Nai phát hiện 2 vụ khai thác khoáng sản trái phép

Qua kiểm tra 2 cơ sở gia công kinh doanh khoáng sản, cơ quan công an phát hiện cả 2 có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

