Bắt nữ hiệu trưởng lập khống chứng từ dạy thêm trong 4 năm

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can Doãn Thị Lệ Xuân (42 tuổi, Hiệu trưởng Trường mầm non An Bình, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Ngọc Hà (42 tuổi, kế toán Trường mầm non An Bình) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Doãn Thị Lệ Xuân tại cơ quan công an ẢNH: ĐỖ DUY - LÂM BÙI

Từ năm 2022 - 2025, bị can Doãn Thị Lệ Xuân đã cùng Nguyễn Ngọc Hà lập hồ sơ, chứng từ làm thêm giờ khống, không phản ánh đúng thực tế phát sinh. Từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền trên 580 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Doãn Thị Lệ Xuân và Nguyễn Ngọc Hà, để điều tra cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.