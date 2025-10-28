Giáo viên làm giả văn bản của lãnh đạo tỉnh để được nhà trường... 'coi trọng'

Ngày 28.10, thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Đình Duy (39 tuổi, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai), giáo viên Trường THCS Yên Thái (tỉnh Lào Cai), để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị can Trần Đình Duy tại cơ quan công an

ẢNH: LÂM BÙI

Theo tài liệu của cơ quan công an, do muốn được ban giám hiệu nhà trường "coi trọng", đánh giá cao nên ông Duy đã nảy sinh ý định làm giả văn bản của lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập đoàn kiểm tra đối với Trường THCS Yên Thái, gửi cho bà Nguyễn Thị H.G, hiệu trưởng nhà trường.

Cụ thể, ngày 15.10, ông Duy đã vào mạng internet tải công văn về việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2025 - 2026 của UBND tỉnh Lào Cai.

Sau đó, ông Duy chỉnh sửa văn bản có nội dung thanh tra thí điểm việc quản lý thực hiện nhiệm vụ phân công đầu năm học và sử dụng tài chính nguồn xã hội hóa thu và được cấp tại một số đơn vị trường học tại tỉnh Lào Cai.

Tiếp đó, ông Duy đã gửi văn bản "tự chế" trên cho bà H.G và nói rằng bản thân có mối quan hệ với "cấp trên", sẽ can thiệp để đoàn kiểm tra không kiểm tra Trường THCS Yên Thái.

Ngày 17.10, ông Duy tiếp tục "chế" văn bản của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kiểm tra thí điểm việc quản lý thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn, với nội dung đính chính lại công văn đã ban hành, không kiểm tra đối với Trường THCS Yên Thái.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức xác minh, điều tra và xác định ông Duy có dấu hiệu hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đến ngày 27.10, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Duy để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.