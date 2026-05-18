Bắt nhóm sản xuất gần 10.000 giấy tờ giả, thu lợi hàng tỉ đồng

Ngày 18.5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin kết quả triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia mang bí số 0426M.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, cuối năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook "Dịch vụ Lộc Phát" thường xuyên quảng cáo nhận làm giả nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân gắn chíp, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe, thẻ ngành công an, quân đội… với giá từ 1,5 - 3 triệu đồng tùy loại.

Các nghi phạm trong đường dây ẢNH: V.T

Dù phi pháp nhưng các đối tượng hoạt động công khai, liên tục chạy quảng cáo trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt tương tác mỗi ngày.

Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh và triển khai các tổ công tác đồng loạt tại Nghệ An, Gia Lai và TP.HCM, ngày 15.5, các mũi trinh sát đồng loại đột kích, bắt giữ các đối tượng cầm đầu, sản xuất và tiêu thụ giấy tờ giả trong đường dây.

Bước đầu, Công an tỉnh Lai Châu xác định Phạm Văn Khánh (36 tuổi, trú xã Quế Phong, Nghệ An) và Phạm Văn Khương (33 tuổi, trú xã Tam Đồng, Nghệ An) là 2 người chủ mưu, cầm đầu.

Công an lấy lời khai nghi phạm ẢNH: V.T

Nhóm này dùng mạng xã hội để quảng cáo, nhận đơn đặt hàng và giao dịch mua bán giấy tờ giả với khách hàng trên phạm vi toàn quốc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh từ khách hàng, các nghi phạm chỉnh sửa dữ liệu, tạo thông tin giả rồi chuyển qua các nhóm kín cho Nguyễn Văn Huyên (32 tuổi) và Bùi Đức Thuyên (20 tuổi) cùng trú tại xã Ia Lâu (Gia Lai) trực tiếp in ấn, hoàn thiện giấy tờ giả.

Giấy tờ, tài liệu giả thu giữ của các nghi phạm ẢNH: V.T

Huyên và Thuyên thuê nhà tại P.Thống Nhất (Gia Lai) làm nơi sản xuất, cất giấu máy móc, thiết bị, phôi giấy tờ và dữ liệu phục vụ hoạt động phạm tội.

Tại TP.HCM, cảnh sát bắt giữ Phạm Văn Mười Một (39 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (37 tuổi) và Nguyễn Ngọc Quy (45 tuổi). Nhóm này có nhiệm vụ phân loại, đóng gói và giao giấy tờ giả cho khách hàng.

Cảnh sát thu giữ nhiều con dấu giả ẢNH: V.T

Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, cảnh sát thu giữ 1 bộ máy tính, 5 máy in màu, 1 máy ép plastic, 1 máy dập dấu chìm, 1.665 tem chống hàng giả, 196 tem phản quang, 73 hình dấu, 35 phôi thẻ nhựa, 122 phôi văn bằng, chứng chỉ, 137 phôi hồ sơ thi giấy phép cùng số lượng lớn dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động làm giả giấy tờ.

Đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 8 nghi phạm trong đường dây. Đồng thời xác định các nghi phạm đã sản xuất và tiêu thụ gần 10.000 giấy tờ, tài liệu giả thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.