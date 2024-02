Công an tỉnh Lai Châu cảnh báo tình trạng khai thác cây đỗ quyên rừng

Theo Công an tỉnh Lai Châu, gần đây cơ quan này nhận được phản ánh tình trạng người dân ở các xã Sin Súi Hồ (H.Phong Thổ, Lai Châu) và các xã Thèn Sin, Tả Lèng, Giang Ma, Hồ Thầu của H.Tam Đường (Lai Châu) vào rừng phòng hộ Putaleng chặt cành cây hoa đỗ quyên về chơi và bán trên mạng xã hội hoặc bán cho một số đầu nậu bán lại cho những người chơi cây cảnh.



Người dân khai thác cây hoa đỗ quyên rừng, rao bán trên mạng xã hội CÔNG AN CUNG CẤP

Công an tỉnh Lai Châu cho hay, tình trạng này nếu không được ngăn chặn, xử lý kịp thời sẽ dẫn tới nguy cơ phá hủy nghiêm trọng hệ sinh thái, đa dạng sinh học của quần thể núi Putaleng.

Ngày 19.2, Công an tỉnh Lai Châu đã có văn bản chỉ đạo công an các huyện, thành phố, công an các xã, phường, thị trấn phối hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật về cấm khai thác, mua, bán, vận chuyển các loài thực vật quý, hiếm nguy cấp cần phải bảo vệ hiện nay, nhằm tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.

Công an tỉnh Lai Châu cũng đề nghị các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh công tác nắm tình hình, phát hiện đối tượng khai thác, đối tượng đầu nậu thu gom, đối tượng vận chuyển để có phương án phối hợp lực lượng kiểm lâm ngăn chặn, thu giữ, lập hồ sơ xử lý những hành vi vi phạm. Đồng thời, công an sẽ quyết liệt điều tra mở rộng, làm rõ xử lý những hành vi bao che, "bảo kê", nếu có.

Công an tỉnh Lai Châu cho hay, theo quy định, hành vi khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thông thường có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, việc chặt phá thực vật rừng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội hủy hoại rừng, với khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù.

Công an tỉnh Lai Châu đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải không nhận vận chuyển, tiếp tay cho hành vi phá hoại rừng, tận diệt giống cây hoa rừng đặc hữu.

Cạnh đó, nhân dân các xã giáp ranh rừng phòng hộ cần nắm rõ giá trị của quần thể cây hoa đỗ quyên hoang dã quý, hiếm, đặc hữu mọc tự nhiên trong rừng là tài nguyên quý giá của tỉnh Lai Châu, từ đó không khai thác, mua, bán, vận chuyển cũng có trách nhiệm ngăn chặn, tố giác những hành vi vi phạm.