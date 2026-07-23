Phát hiện nhiều trường hợp dùng giấy tờ giả đi máy bay: Bị xử lý ra sao?

Ngày 23.7, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cảnh báo, đi máy bay bằng giấy tờ giả là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Lợi dụng chính sách miễn thị thực hoặc lấy Việt Nam làm điểm trung chuyển, nhiều người nước ngoài đã sử dụng giấy tờ, con dấu giả mạo với thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm xuất cảnh sang nước thứ ba. Tuy nhiên, những "vở kịch" này đều nhanh chóng bị lực lượng công an cửa khẩu bóc trần.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân phải sử dụng giấy tờ hợp lệ khi đi máy bay ẢNH: NGỌC LÊ

Công an lật tẩy nhiều đối tượng dùng giấy tờ giả

Thời gian qua, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an) đã trở thành điểm đến tấp nập của du khách quốc tế. Song hành với sự phát triển đó, tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh cũng có những diễn biến phức tạp. Trong 2 năm 2025 - 2026, qua công tác nghiệp vụ, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ người nước ngoài sử dụng giấy tờ giả.

Điển hình là vụ việc bị bóc gỡ vào ngày 16.3.2025. Nam hành khách Rony M.R.A (28 tuổi, quốc tịch Bangladesh) nhập cảnh vào Phú Quốc theo diện miễn thị thực. Tuy nhiên, thay vì du lịch, đến ngày 15.3.2026, đối tượng này bay nối chuyến vào TP.HCM và làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sử dụng một thẻ thị thực (visa) Ý giả mạo nhằm xuất cảnh đi Pháp.

Sự việc nhanh chóng bị Công an cửa khẩu Phú Quốc phối hợp xử lý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng không chỉ lật tẩy tấm visa giả mà còn mở rộng điều tra, phát hiện và "tóm gọn" một đồng hương của Rony là Ahmed M.T (42 tuổi). Đối tượng Ahmed đóng vai trò là "mắt xích" quan trọng, trực tiếp đưa đón Rony tại Phú Quốc để thực hiện hành vi vi phạm.

Tương tự, giấc mộng sang châu Âu lao động "chui" của một nữ hành khách người Sri Lanka cũng bị dập tắt tại sân bay. Ngày 23.11.2025, đối tượng Makavitage M.A (33 tuổi) xuất cảnh từ Phú Quốc đi Hồng Kông nhưng bị trả về do có dấu hiệu bất thường. Quá trình làm việc với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cơ quan chức năng phát hiện người phụ nữ này đã sử dụng thẻ ID (căn cước) Bồ Đào Nha giả mạo.

Mục đích thực sự của Makavitage là dùng chiếc thẻ giả này làm "bùa hộ mệnh" để tìm đường nhập cảnh vào Bồ Đào Nha lao động.

Hay mới đây vào ngày 18.7.2026, trong quá trình kiểm soát hành khách trên chuyến bay AK512 từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lực lượng chức năng đã phát hiện một nam hành khách mang quốc tịch Iran sử dụng hộ chiếu Ý giả để làm thủ tục nhập cảnh. Dù giấy tờ được làm giả bằng kỹ thuật cao, vụ việc ngay lập tức bị phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định.

Toàn cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ẢNH: NGỌC LÊ

Lãnh đạo Đồn công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết việc sử dụng giấy tờ giả đi máy bay không đơn thuần là vi phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, mà còn là hành vi đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, an toàn hàng không và ảnh hưởng xấu đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm, người sử dụng giấy tờ giả sẽ phải đối mặt với các chế tài xử lý khắt khe.

Cổng Autogate nhập cảnh tự động cho hành khách tại Đồn công an cửa khẩu Phú Quốc ẢNH: NGỌC LÊ

Bị từ chối vận chuyển ngay lập tức nếu sử dụng giấy tờ giả

Theo Đồn công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, khi phát hiện dấu hiệu bất hợp pháp, lực lượng chức năng sẽ lập tức từ chối làm thủ tục hàng không, thu giữ giấy tờ nghi giả và bàn giao người vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra.

Các trường hợp chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm sẽ bị xử phạt nặng theo quy định trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Nếu có đủ căn cứ xác định dấu hiệu tội phạm, người vi phạm sẽ bị khởi tố theo điều 341 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, khung hình phạt có thể đến 7 năm tù, tùy thuộc vào mức độ và hậu quả gây ra.

Hành khách đang làm thủ tục bay tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ẢNH: NGỌC LÊ

Đối với người nước ngoài, ngoài việc chịu chế tài của pháp luật Việt Nam, họ còn bị áp dụng các biện pháp xử lý về xuất nhập cảnh như trục xuất hoặc cấm nhập cảnh theo quy định hiện hành.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân và giữ vững an ninh trật tự, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đặc biệt khuyến cáo người dân phải sử dụng giấy tờ hợp lệ. Tuyệt đối chỉ sử dụng giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, thị thực do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp và còn nguyên giá trị sử dụng.

"Tuyệt đối không tham gia mua bán, thuê, mượn, cho mượn hoặc sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục hàng không hay xuất nhập cảnh. Khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan đến việc làm giả, mua bán hoặc sử dụng giấy tờ giả, cần chủ động thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc lực lượng chức năng gần nhất", Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an nhấn mạnh.