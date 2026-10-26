MV Đen Vâu lên top 1 trending, giới thiệu 8 điểm đến ở Gia Lai, Quảng Ngãi

MV Những em bé mặt trời nhận phản hồi tích cực nhờ màu sắc âm nhạc trong trẻo và hình ảnh đẹp về cuộc sống vùng cao Ảnh: NVCC

Rapper Đen Vâu cho ra mắt sản phẩm âm nhạc Những em bé mặt trời hôm 22.10. Hiện tại, MV đang giữ vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam, nhận về 1,2 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận tích cực từ khán giả.

Sau khi ra mắt MV mới, Đen cũng hào hứng giới thiệu đến khán giả 8 địa điểm xuất hiện trong sản phẩm, mở ra hành trình khám phá thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Nam rapper sinh năm 1989 cho biết chuyến đi đến Gia Lai vào tháng 6 trong chương trình làm việc giữa UBND tỉnh Gia Lai và UNICEF Việt Nam đã khơi nguồn cảm hứng sáng tác khi anh bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ vui đùa dưới tán cà phê, nghe tiếng cười vang giữa những vòm lá và tìm thấy ký ức tuổi thơ của chính mình.

Qua MV, Đen mong muốn khán giả có dịp trực tiếp khám phá vẻ đẹp của vùng đất này, đồng thời hiểu hơn về cuộc sống và văn hóa của người dân địa phương.

Hai em nhỏ trở thành hướng dẫn viên nhí, dẫn Đen Vâu và ê kíp đi qua những cảnh sắc thân thuộc của quê hương mình. Trong MV Những em bé mặt trời có 7 địa điểm tại Gia Lai gồm, rẫy cà phê Ia Ly, hồ M'Hê Ay, con đường Ia Ly, núi lửa Chư Đăng Ya, thác Phú Cường, ngôi trường nhỏ tại xã Lơ Pang và cánh đồng lúa ở xã Lơ Pang; và một địa điểm thuộc tỉnh Quảng Ngãi là làng Kon K'Tu. Mỗi địa điểm mang một nét đẹp riêng, từ cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, không gian văn hóa bản địa đến những khung hình bình dị gắn liền với tuổi thơ của các em nhỏ.

Đen cùng các "hướng dẫn viên nhí" giới thiệu 8 điểm check in du lịch thơ mộng tại Gia Lai Ảnh: NVCC

Đen cho biết 8 địa điểm xuất hiện trong MV vẫn chưa thể lột tả hết vẻ đẹp của Gia Lai. Với nam rapper, hành trình khám phá vùng đất này còn là trải nghiệm đa giác quan, từ mùi hương, màu sắc đến những cảm nhận tinh tế, góp phần giúp anh cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của địa phương thay vì chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn cảnh sắc.

Đen Vâu tìm thấy tuổi thơ của mình giữa rẫy cà phê

Bên cạnh mong muốn giới thiệu cảnh sắc và con người Gia Lai, sản phẩm âm nhạc mới còn bắt nguồn từ những rung cảm chân thành của Đen trong chuyến đi thực tế.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác và quá trình thực hiện MV, nam rapper cho biết: "Khi tôi đi cùng đoàn vào những ngôi làng để quay MV, thấy bọn trẻ đầu trần, chân đất chạy trong nắng. Tôi cảm giác nắng như một nguồn dinh dưỡng để bọn trẻ lớn lên. Đó cũng là lý do vì sao tôi nghĩ ra tựa đề bài hát Những em bé mặt trời.

Khi nhìn những đứa trẻ vui đùa trong ánh nắng, tôi cảm nhận những khó khăn gian khổ này sẽ càng làm những đứa trẻ thêm cứng cáp, kiên cường hơn. Tất cả những ánh mắt được lột tả trong MV này rất ấm áp, rất yêu thương, trìu mến".

Qua những khung hình cùng câu chuyện giàu cảm xúc, Đen mong muốn âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối khán giả với những vùng đất bình dị của Việt Nam Ảnh: NVCC

Một trong những khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc với Đen là khi anh tìm thấy hình ảnh tuổi thơ của chính mình giữa rẫy cà phê ở Gia Lai. Nam rapper chia sẻ: "Có một hình ảnh tôi đứng chìm vào cây cà phê, khiến tôi nhớ đến mình ngày bé. Ba mẹ đi hái cà phê còn những đứa trẻ chạy xung quanh rẫy. Tôi không mường tượng lại mà tôi thấy chính mình ngày bé ở trong một thân xác lớn hơn thôi. Tôi cảm giác rất xúc động khi được trở lại không gian thơ ấu như thế.

Được nhìn lại hình ảnh của mình vào 30 năm trước khiến tôi biết ơn cuộc đời đã cho mình đi qua những niềm vui, nỗi buồn. Tôi cũng giật mình khi thời gian trôi nhanh quá. Khoảnh khắc nhớ lại hình ảnh của chính mình trước đây giúp tâm hồn mình được gột rửa, thấy mình trở nên trong trẻo, thông suốt hơn. Có khi nhờ thế mà trở về nhà mình mới viết được bài hát này".