Đen Vâu tái hợp 'chị đẹp' Lynk Lee sau 8 năm

Đen Vâu lội suối, thả diều cùng các em nhỏ vùng cao

Chủ đề về gia đình, trẻ em luôn là nguồn cảm hứng sáng tác của Đen Vâu. Vì thế, sau khi tham gia chuyến đi với UBND tỉnh Gia Lai và UNICEF Việt Nam, nam rapper 8X cùng với Lynk Lee và Pink Frog viết nên ca khúc Những em bé mặt trời.

Đen Vâu được trở về với tuổi thơ trong chuyến đi Gia Lai ẢNH: NVCC

Từ việc đến thăm, trò chuyện với các em nhỏ, Đen Vâu tìm thấy được tuổi thơ của mình. Chính sự đồng điệu đó nên anh tìm cách đóng góp thiết thực để giúp em bé có cuộc sống tốt hơn. Sau cùng, nam rapper chọn âm nhạc như cách lan tỏa niềm vui, khơi gợi tình yêu thương với cuộc đời và kết nối khán giả với những điều mình đã có cơ hội trải nghiệm.

Đen Vâu chia sẻ trong ánh nắng của cao nguyên, các em vẫn hồn nhiên vui đùa, lớn lên giữa thiên nhiên và những điều bình dị của cuộc sống. Khó khăn, gian khổ mà các em có thể trải qua không làm mất đi vẻ ấm áp trong ánh mắt, nụ cười. Ngược lại, điều đó càng khiến anh cảm nhận rõ hơn sự kiên cường và sức sống của con người nơi đại ngàn.

Ngoài là đồng nghiệp, Đen Vâu và Lynk Lee còn là bạn bè thân thiết nhiều năm ẢNH: NVCC

Ngoài ra, "chị đẹp" Lynk Lee cũng nói thêm về lần hợp tác với chủ nhân hit Trốn tìm sau 8 năm. "Chúng tôi đã nhiều lần chỉnh sửa ca từ để tìm được cách diễn đạt tự nhiên nhất, tránh nhìn trẻ em chỉ từ góc độ của người lớn mà còn tôn trọng thế giới riêng, những niềm vui và trí tưởng tượng phong phú của các em. Tôi nghĩ âm nhạc đôi khi không cần những lời lẽ quá lớn lao, chỉ cần chạm đến cảm xúc của người nghe bằng sự chân thành là đã đủ để tạo nên ý nghĩa rồi", cô tâm sự.

Với Những em bé mặt trời, rapper Đen Vâu mong muốn gửi đến khán giả không chỉ là tình yêu dành cho một vùng đất, mà còn là những đứa trẻ và con người hết lòng vì cộng đồng. Anh hy vọng câu chuyện trong bài hát khơi gợi lòng yêu thương, để mọi người nhận ra rằng việc giúp các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn, cần đến sự quan tâm, sẻ chia và chung tay của nhiều người.