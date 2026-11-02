Kết quả xác minh vụ nghi bếp ăn bán trú dùng thịt trâu Ấn Độ

Trao đổi với Thanh Niên sáng 2.11, một lãnh đạo UBND xã Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, Công an xã Hoài Đức đã báo cáo kết quả xác minh vụ việc phụ huynh nghi ngờ Công ty TNHH thực phẩm Mai Phương (Công ty Mai Phương; là đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho Trường tiểu học Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch), dùng thịt trâu Ấn Độ và thịt gà đông lạnh để chế biến thức ăn cho học sinh.

Phụ huynh túc trực gần nhà kho sau khi nghi ngờ bếp ăn bán trú dùng thịt trâu Ấn Độ ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo đó, kết quả kiểm tra hồ sơ, tài liệu và thực tế từ thời điểm xảy ra nghi ngờ nêu trên đến nay, chưa có căn cứ để khẳng định Công ty Mai Phương sử dụng các sản phẩm thịt trâu Ấn Độ và thịt gà đông lạnh để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh.

Đối với kho hàng "bí ẩn" phía sau ở thôn Nội (xã Hoài Đức), cách trụ sở Công ty Mai Phương khoảng 50 m, cơ quan công an xác định thuộc sở hữu của vợ chồng bà Ng.T.Y (bà Y. là nhân viên Công ty Mai Phương). Trước đó, vào năm 2023, bà Y. cho ông N.V.Đ (người địa phương) thuê làm nhà kho và chế biến thức ăn cho cá với số tiền thuê theo hợp đồng là 3 triệu đồng/năm.

Ngày 27.10, do ông Đ. không có mặt tại địa phương, chưa đồng ý kiểm tra nên đoàn kiểm tra xã Hoài Đức chưa tiếp cận được kho này. Đến ngày 28.10, sau khi vận động, mẹ ông Đ. đã phối hợp với lực lượng chức năng, mở kho để kiểm tra; riêng phần gác xép được mở, ghi nhận khoảng 19 giờ cùng ngày.

Kết quả kiểm tra kho hàng thể hiện, tại tầng 1 có 3 tủ đông chứa thịt gà tươi, cá rô phi phi lê, thịt lợn, xúc xích, ngô tách hạt và chả mực. Ngoài ra, kho còn có nhiều hàng hóa đóng gói như bánh bông lan, sữa, sữa chua, dầu thực vật và các loại bột.

Riêng gác xép có tôm, thịt băm đã qua chế biến; thịt gà, ruốc; các túi chứa xúc xích chả, xương gà, nội tạng cá và một số thùng nhựa, thùng giữ nhiệt.

Qua làm việc với chính quyền thôn Nội, người dân gần kho hàng, kiểm tra vị trí và xác minh với các bên liên quan, Công an xã Hoài Đức xác định ông Đ. và bà Nguyễn Thị Phương (Giám đốc Công ty Mai Phương) có nuôi cá tại khu vực cánh đồng thôn Nội (khu Giẻ Sen). Số thực phẩm dư thừa, đã qua sử dụng để trong khu vực kho là do bà Phương và ông Đ. thu gom về để chế biến, đun nấu làm cám cho cá ăn.

Ngoài ra, sau khi cho ông Đ. thuê nhà kho thì hồi tháng 9.2026, vợ chồng bà Y. thỏa thuận với ông Đ. để nhờ bình gas, lắp đường dẫn gas sang Công ty Mai Phương và lưu giữ hàng khô, thực phẩm đóng bao gói sẵn.

Ban đầu, những người liên quan chưa hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng, cung cấp thông tin không trung thực về việc gửi hàng, đặt bình gas và lắp đường dẫn sang công ty. Quá trình xác minh, các bên đã thừa nhận nội dung này và bà Y. trình bày việc gửi hàng tại kho chưa báo cáo Giám đốc Công ty Mai Phương.

Đông đảo phụ huynh nhiều trường học trên địa bàn xã Hoài Đức túc trực gần trụ sở Công ty Mai Phương vào tối 28.10 để theo dõi quá trình làm việc của công an với người liên quan ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đối với bao bì nghi đựng thịt trâu Ấn Độ tại khu tập kết rác chung gần nhà kho, qua rà soát tài liệu, hình ảnh, Công an xã Hoài Đức cho biết chưa đủ căn cứ xác định là của Công ty Mai Phương, của các hộ dân xung quanh hay của tổ chức, cá nhân khác.

"Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận các nội dung vi phạm liên quan đến khu vực bảo quản hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn để hoàn thiện hồ sơ xử lý; tiếp tục xác minh, xử lý các vi phạm khác nếu có", lãnh đạo UBND xã Hoài Đức cho biết thêm.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 27.10, 20 phụ huynh Trường tiểu học Hoài Đức đến giám sát quá trình nhập nguyên liệu và chế biến suất ăn tại Công ty Mai Phương. Đến khoảng 7 giờ, một số phụ huynh phát hiện tại bãi rác cạnh kho hàng cách công ty khoảng 50 m có bao bì ghi thông tin má đùi gà đông lạnh và hộp sản phẩm thịt trâu Ấn Độ, từ đó đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Việc phụ huynh Trường tiểu học Hoài Đức nghi bếp ăn bán trú dùng thịt trâu Ấn Độ đã thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo phụ huynh các trường học khác trên địa bàn xã Hoài Đức vì Công ty Mai Phương là đơn vị cung cấp suất ăn bán trú.

Tối 28.10, rất đông phụ huynh tập trung quanh khu vực trụ sở Công ty Mai Phương, theo dõi sát quá trình kiểm tra, làm việc của Công an xã Hoài Đức với người có liên quan.

Chia sẻ với Thanh Niên, nhiều phụ huynh bày tỏ băn khoăn khi biết đơn vị bị nghi ngờ cũng chính là bên cung cấp suất ăn cho trường con mình đang theo học.

Theo đó, các phụ huynh lo lắng chất lượng thực phẩm nếu không đảm bảo sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thể chất của các con khi ăn bán trú tại trường.