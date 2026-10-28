Nghi bếp ăn bán trú dùng thịt trâu Ấn Độ: 'Bí ẩn' gác xép trong kho hàng

Chiều 28.10, UBND xã Hoài Đức (Hà Nội) đã có báo cáo kết quả kiểm tra ban đầu liên quan đến việc phụ huynh nghi ngờ Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương (Công ty Mai Phương; là đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho Trường tiểu học Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch), dùng thịt trâu Ấn Độ và thịt gà đông lạnh để chế biến thức ăn cho học sinh.

Cảnh phụ huynh to tiếng với nhân viên công ty liên quan nghi vấn dùng thịt trâu Ấn Độ chế biến suất ăn bán trú ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Chưa ghi nhận hồ sơ thịt trâu Ấn Độ

Theo báo cáo, chiều 27.10, đoàn kiểm tra của xã đã làm việc tại Công ty Mai Phương, rà soát hồ sơ pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn cung nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và khu vực sơ chế, chế biến, chia suất ăn.

Quá trình làm việc, công ty xuất trình giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cùng hồ sơ của người trực tiếp chế biến, phiếu kiểm nghiệm nước và sổ kiểm thực 3 bước. Công ty cũng cung cấp danh sách 26 nhà cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cùng hóa đơn nhập hàng các ngày 23, 26 và 27.10.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra ghi nhận một số thớt sơ chế thực phẩm bị ố, bề mặt không còn nhẵn, yêu cầu công ty kiểm tra và thay mới dụng cụ để bảo đảm vệ sinh.

Đối với nghi vấn dùng thịt trâu Ấn Độ, UBND xã cho biết qua rà soát hồ sơ do công ty cung cấp, chưa ghi nhận hồ sơ đối với loại thịt này.

Về thịt gà đông lạnh, công ty xuất trình hóa đơn ngày 26.10 của Công ty TNHH Thực phẩm A80 Thăng Long, gồm 105 kg má đùi gà đông lạnh, 75 kg đùi gà góc tư đông lạnh và 46,25 kg bắp bò Argentina.

Công ty giải trình số thực phẩm trên dùng để cung cấp cho khách hàng lẻ, không sử dụng chế biến suất ăn cho học sinh các trường trên địa bàn xã; đồng thời cung cấp hóa đơn bán hàng ngày 27.10.

Theo báo cáo, thực đơn của trường trong 3 ngày 23, 26 và 27.10 không có thịt bò. Riêng ngày 27.10, món má đùi gà chiên muối ban đầu được đổi thành thịt lợn chiên vừng sau khi phụ huynh có ý kiến.

Bí ẩn kho hàng có gác xép chưa thể tiếp cận

Đối với kho hàng nằm phía sau trụ sở, sáng 28.10, UBND xã Hoài Đức chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh. Kho thuộc sở hữu của vợ bà Ng.T.Y., sau đó cho ông N.V.Đ thuê làm kho. Theo báo cáo, bà Y. hiện là nhân viên Công ty Mai Phương.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, đại diện gia đình đã mở cửa để tổ công tác của xã và đại diện phụ huynh vào kiểm tra.

Tại tầng 1, đoàn ghi nhận có 3 tủ đông chứa thịt gà tươi, cá rô phi phi lê, thịt lợn, xúc xích, ngô tách hạt và chả mực. Ngoài ra, kho còn có nhiều hàng hóa đóng gói như bánh bông lan, sữa, sữa chua, dầu thực vật và các loại bột.

Tuy nhiên, khu vực gác xép chưa được kiểm tra, ghi nhận hiện trạng thực tế do không có chìa khóa và không có lối đi để tiếp cận. UBND xã Hoài Đức nhấn mạnh, việc ghi nhận hiện trạng kho bước đầu nhằm phục vụ xác minh, chưa đồng nghĩa với kết luận về nguồn gốc, chất lượng, điều kiện bảo quản thực phẩm hay việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm.

Đại diện kho hàng cho biết khu vực này được sử dụng để nấu thức ăn cho cá và lưu giữ một số hàng hóa phục vụ nhu cầu gia đình.

Trong thời gian tới, UBND xã Hoài Đức sẽ phối hợp với công an sẽ tiếp tục xác minh quyền quản lý, sử dụng kho, quan hệ thuê kho và mối liên hệ thực tế với Công ty Mai Phương; đồng thời làm rõ nguồn gốc bao bì, hàng hóa có nhãn thịt trâu Ấn Độ và việc nhập, xuất, bảo quản, sử dụng thực phẩm.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 27.10, 20 phụ huynh đến giám sát quá trình nhập nguyên liệu và chế biến suất ăn tại Công ty Mai Phương. Đến khoảng 7 giờ, một số phụ huynh phát hiện tại bãi rác cạnh kho hàng cách công ty khoảng 50 m có bao bì ghi thông tin má đùi gà đông lạnh và hộp sản phẩm thịt trâu Ấn Độ, từ đó đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.