Phụ huynh nghi bếp ăn nhập thịt trâu Ấn Độ, Sở GD-ĐT yêu cầu xác minh

Cụ thể, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa ký công văn gửi UBND xã Hoài Đức yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh và báo cáo kết quả về Sở trước 16 giờ ngày 28.10 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Phụ huynh Trường tiểu học Hoài Đức tập trung yêu cầu làm rõ nguồn gốc thực phẩm bữa ăn bán trú của con em mình ẢNH: CẮT CLIP

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu báo cáo cần nêu rõ kết quả xác minh từng nội dung phản ánh, các minh chứng, căn cứ; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, biện pháp xử lý... để đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, công tác tổ chức bữa ăn học đường tại các cơ sở giáo dục theo đúng quy định, chất lượng và hiệu quả.

Trước đó, tối 27.10, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh phụ huynh Trường tiểu học Hoài Đức (xã Hoài Đức, Hà Nội) tập trung tại khu vực được cho là kho hàng của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, yêu cầu làm rõ nguồn gốc thực phẩm sử dụng để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh.

Sự việc khởi nguồn khi ngày 27.10, hội phụ huynh của trường đã thông báo với nhà trường, Công ty Mai Phương về kế hoạch kiểm tra bếp ăn tại công ty này.

Theo kế hoạch, khoảng 4 giờ sáng ngày 27.10, một số phụ huynh có mặt tại bếp nấu và được đại diện nhà cung cấp suất ăn chỉ dẫn kiểm tra quy trình.

Sau khi kiểm tra, một số phụ huynh phát hiện phía sau khu vực bếp có một nơi tập kết rác, có nhiều vỏ hộp đựng thực phẩm có in chữ nước ngoài. Theo phụ huynh, trên tem nhãn một số hộp ghi thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ, thịt gà đông lạnh.

Nghi ngờ công ty sử dụng các loại thực phẩm này để chế biến suất ăn cho học sinh, các phụ huynh đã đề nghị kiểm tra khu vực nhà kho phía sau. Song theo chia sẻ của phụ huynh, đại diện công ty cho biết khu vực này không thuộc phạm vi bếp ăn nên không thể kiểm tra.

Phụ huynh mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ nhà kho này (cách khu vực bếp nấu không quá xa) có phải của Công ty Mai Phương và suất ăn bán trú của các con có phải được nấu từ thịt trâu Ấn Độ, thịt gà đông lạnh hay không để giải tỏa những nghi ngờ, thắc mắc.