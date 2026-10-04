Ai có quyền giám sát bữa ăn bán trú?

Phụ huynh được đặt vào vị trí một chủ thể tham gia giám sát bữa ăn bán trú

Sau những tranh luận liên quan đến suất ăn bán trú tại Trường tiểu học Hùng Vương, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương yêu cầu các trường công khai suất ăn hằng ngày để phụ huynh giám sát, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra vi phạm.

Động thái này đáng chú ý không chỉ vì một vụ việc cụ thể. Nó đặt ra câu hỏi rộng hơn về cách quản trị một dịch vụ rất đặc thù trong trường học. Nhà trường đứng ra tổ chức, lựa chọn hoặc ký hợp đồng với đơn vị cung cấp, nhưng tiền ăn chủ yếu do gia đình học sinh chi trả và người trực tiếp sử dụng lại là trẻ em, nhóm rất khó tự mình kiểm tra chất lượng, định lượng hay nguồn gốc thực phẩm.

Thực ra, yêu cầu công khai bữa ăn học đường hiện nay đã vượt khỏi phạm vi một sáng kiến của từng địa phương.

Suất ăn của học sinh Trường tiểu học Hùng Vương (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) gây tranh cãi

ảnh: T.L

Ngày 14.8.2026, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Một trong những yêu cầu rất cụ thể là cơ sở giáo dục phải công khai hằng ngày cho phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Phản ánh của phụ huynh liên quan đến thực phẩm, suất ăn phải được tiếp nhận và xử lý trong vòng 24 giờ.

Đáng chú ý hơn, Chỉ thị còn yêu cầu tạo cơ chế để ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn. Nếu trường sử dụng suất ăn chế biến từ bên ngoài, ban đại diện cha mẹ học sinh có thể đề nghị người đứng đầu nhà trường tổ chức kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp.

Như vậy về mặt chính sách, phụ huynh không còn chỉ là người đóng tiền rồi chờ đến cuối ngày hỏi con "hôm nay ăn có ngon không?". Họ được đặt vào vị trí một chủ thể tham gia giám sát.

Điều này cũng phù hợp với xu hướng tăng trách nhiệm công khai trong quản trị giáo dục. Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT hiện còn hiệu lực yêu cầu cơ sở giáo dục công khai các khoản thu và mức thu đối với người học, trong đó bao gồm cả những khoản thu ngoài học phí, lệ phí, cùng các nội dung về thu, chi tài chính theo quy định.

Công khai suất ăn hằng có phải biện pháp chống tiêu cực hiệu quả nhất ?

Nhưng bữa ăn bán trú có một đặc điểm khiến việc công khai theo năm học hay theo báo cáo tài chính là chưa đủ. Phụ huynh không chỉ cần biết một suất ăn giá bao nhiêu. Họ cần biết hôm nay với số tiền đó, con mình thực sự được ăn gì?

Công khai suất ăn hằng ngày vì thế là bước tiến cần thiết. Nhưng nếu hỏi đây có phải biện pháp chống tiêu cực hiệu quả nhất hay không, tôi cho rằng câu trả lời phải thận trọng. Minh bạch chỉ có tác dụng khi thông tin được công khai là thông tin có khả năng kiểm chứng.

Một tấm ảnh chụp khay cơm đầy đặn đưa lên nhóm phụ huynh chưa chứng minh hàng trăm khay cơm khác đều giống như vậy. Một hóa đơn mua thịt đúng số lượng chưa chứng minh toàn bộ lượng thịt ấy đã được đưa vào bữa ăn của học sinh. Một thực đơn ghi đủ món chưa chứng minh mỗi học sinh được chia đúng định lượng.

Nếu mỗi ngày nhà trường chỉ đăng một tấm ảnh đẹp, việc công khai rất dễ trở thành thủ tục truyền thông. Nhưng nếu phụ huynh có thể biết hôm nay trường nhận bao nhiêu kilôgam thịt, bao nhiêu rau, phục vụ bao nhiêu học sinh, định lượng mỗi suất là bao nhiêu và có thể kiểm tra đột xuất, khả năng cắt xén sẽ khó hơn rất nhiều.

Sự khác nhau nằm ở chỗ một bên là "cho xem", còn bên kia là "cho kiểm chứng". Có quan điểm cho rằng nhiệm vụ chính của nhà trường là dạy học, phụ huynh không nên can thiệp quá sâu vào hoạt động nội bộ. Nhận định này đúng nếu sự tham gia của phụ huynh biến thành can thiệp tùy tiện vào quản lý chuyên môn hoặc đi lại không kiểm soát trong khu vực bếp ăn.

Nhưng giám sát bữa ăn bán trú là câu chuyện khác. Đây là dịch vụ gắn trực tiếp với sức khỏe của trẻ, được nhà trường đứng ra tổ chức và gia đình bỏ tiền chi trả. Phụ huynh vì vậy có lợi ích trực tiếp, chính đáng trong việc biết đồng tiền ấy được chuyển thành một suất ăn như thế nào.

Các suất ăn bán trú Trường tiểu học Hùng Vương sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh ảnh:T.L

Công khai cả chuỗi chứ không dừng lại ở khay cơm cuối cùng

Trao quyền giám sát cũng không có nghĩa mỗi phụ huynh có thể tự do vào bếp hoặc yêu cầu nhà trường cung cấp bất kỳ tài liệu nào theo cách mình muốn. Một bếp ăn trường học vẫn phải tuân thủ yêu cầu vệ sinh, an toàn và trật tự quản lý. Cách hợp lý hơn là thiết kế cơ chế giám sát có tổ chức thông qua đại diện phụ huynh, lịch kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất, kênh tiếp nhận phản ánh và dữ liệu được công khai trên nền tảng số.

Thực tế, Chỉ thị 33 đã lựa chọn hướng này khi yêu cầu vừa tạo điều kiện cho ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát, vừa đặt người đứng đầu cơ sở giáo dục vào vị trí chịu trách nhiệm quản lý. Hai yếu tố này phải đi cùng nhau. Nếu chỉ cho phụ huynh xem mà không xác định ai chịu trách nhiệm khi phát hiện sai phạm, công khai rất dễ trở thành hình thức. Ngược lại, nếu chỉ quy trách nhiệm cho hiệu trưởng nhưng thông tin nằm hoàn toàn trong nội bộ nhà trường, việc phát hiện bất thường cũng khó khăn.

Do đó nếu thực sự muốn chống tiêu cực, việc công khai nên được thiết kế theo cả chuỗi thay vì dừng lại ở khay cơm cuối cùng. Trước hết phải minh bạch nhà cung cấp, tiêu chí lựa chọn và những cam kết chính trong hợp đồng. Tiếp đó là khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm, hóa đơn, chứng từ giao nhận và định lượng. Sau cùng mới là đối chiếu với suất ăn thực tế. Cùng với đó phải có kiểm tra đột xuất. Giám sát chỉ có ý nghĩa khi người bị giám sát không phải lúc nào cũng biết trước thời điểm kiểm tra.

Một cơ chế phản ánh cũng cần có kết quả xử lý rõ ràng. Quy định tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh trong 24 giờ là tiến bộ, nhưng "xử lý" không nên chỉ được hiểu là trả lời rằng nhà trường đã tiếp nhận thông tin. Khi phản ánh có căn cứ, cần xác định khâu nào sai, đơn vị nào chịu trách nhiệm và biện pháp khắc phục là gì.

Quan trọng nhất là hậu quả pháp lý và hợp đồng phải đủ rõ. Chỉ thị 33 yêu cầu kiên quyết dừng hợp đồng đối với cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn hoặc nguyên liệu không bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời nhấn mạnh việc cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu.

Khi một nhà cung cấp biết rằng việc giao thiếu định lượng có thể bị phát hiện qua dữ liệu hằng ngày và có thể dẫn đến mất hợp đồng, động lực tuân thủ sẽ khác với việc chỉ bị nhắc nhở. Khi hiệu trưởng biết rằng trách nhiệm không thể chuyển hết cho công ty cung cấp suất ăn, mức độ giám sát nội bộ cũng sẽ khác.

Giá trị lớn nhất của việc công khai từng suất ăn bán trú không nằm ở tấm ảnh phụ huynh nhìn thấy mỗi trưa. Giá trị của nó là thu hẹp khoảng cách thông tin giữa người tổ chức dịch vụ và người bỏ tiền sử dụng dịch vụ. Từ chỗ phụ huynh gần như chỉ có thể tin vào nhà trường, họ có thêm dữ liệu để đặt câu hỏi và có cơ chế để kiểm chứng.