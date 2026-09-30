Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, giữ tiền hỗ trợ

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 81/2026 về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, có hiệu lực từ ngày 15.11, thay thế quy định ban hành từ năm 2011.

Điểm đáng chú ý là quy định 8 nhóm hành vi bị cấm, trong đó siết chặt việc thu, chi và vận động đóng góp của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ không còn chức năng thu chi các khoản MINH HỌA: DAD

Theo đó, ban đại diện không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc; ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, mức bình quân, mức tối thiểu hay thời hạn đóng góp; không được ép buộc, gây áp lực đối với phụ huynh.

Ban đại diện cũng không được lấy danh nghĩa để vận động tài trợ cho nhà trường; không thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng khoản tài trợ dành cho cơ sở giáo dục. Đáng chú ý, ban đại diện không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ cho chính hoạt động của mình.

Việc hỗ trợ hoạt động của ban đại diện do từng phụ huynh tự nguyện quyết định, thông qua cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp.

Các khoản hỗ trợ cũng không được sử dụng để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, lắp đặt, bảo dưỡng trang thiết bị; phục vụ hoạt động quản lý, chuyên môn của nhà trường; trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; hay chi cho bảo vệ, vệ sinh, trông giữ phương tiện và các dịch vụ thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

Thành viên ban đại diện không được can thiệp vào tổ chức bộ máy, điều hành, chương trình, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học sinh hoặc việc đánh giá, xếp loại giáo viên, cán bộ quản lý.

Thông tư đồng thời cấm phân biệt đối xử, gây bất lợi cho học sinh vì gia đình có hoặc không đóng góp; cấm tự ý thu thập, chia sẻ, công khai dữ liệu cá nhân, thông tin đời tư của học sinh và phụ huynh trái quy định.

Theo Bộ GD-ĐT, vai trò chính của ban đại diện là phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường; tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của phụ huynh và hỗ trợ kết nối thông tin.

Quy định này không điều chỉnh việc vận động, tiếp nhận và sử dụng tài trợ cho cơ sở giáo dục. Hoạt động tài trợ cho nhà trường tiếp tục thực hiện theo các quy định pháp luật liên quan.

Trước đây, Thông tư 55/2011 cho phép kinh phí hoạt động của ban đại diện được hình thành từ sự ủng hộ tự nguyện và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.