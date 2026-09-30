    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Giáo dục

    Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, giữ tiền hỗ trợ

    Tuệ Nguyễn
    Tuệ Nguyễn
    Theo quy định mới, ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ không được đứng ra thu chi bất cứ khoản nào trong nhà trường, ngay cả tiền hỗ trợ hoạt động của chính ban đại diện cha mẹ học sinh mà lâu nay vẫn thường gọi là tiền quỹ lớp, quỹ trường.

    Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 81/2026 về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, có hiệu lực từ ngày 15.11, thay thế quy định ban hành từ năm 2011.

    Điểm đáng chú ý là quy định 8 nhóm hành vi bị cấm, trong đó siết chặt việc thu, chi và vận động đóng góp của ban đại diện cha mẹ học sinh.

    Cấm ban đại diện cha mẹ học sinh thu mọi khoản tiền - Ảnh 1.

    Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ không còn chức năng thu chi các khoản

    MINH HỌA: DAD

    Theo đó, ban đại diện không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc; ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, mức bình quân, mức tối thiểu hay thời hạn đóng góp; không được ép buộc, gây áp lực đối với phụ huynh.

    Ban đại diện cũng không được lấy danh nghĩa để vận động tài trợ cho nhà trường; không thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng khoản tài trợ dành cho cơ sở giáo dục. Đáng chú ý, ban đại diện không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ cho chính hoạt động của mình.

    Việc hỗ trợ hoạt động của ban đại diện do từng phụ huynh tự nguyện quyết định, thông qua cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp.

    Các khoản hỗ trợ cũng không được sử dụng để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, lắp đặt, bảo dưỡng trang thiết bị; phục vụ hoạt động quản lý, chuyên môn của nhà trường; trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; hay chi cho bảo vệ, vệ sinh, trông giữ phương tiện và các dịch vụ thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

    Thành viên ban đại diện không được can thiệp vào tổ chức bộ máy, điều hành, chương trình, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học sinh hoặc việc đánh giá, xếp loại giáo viên, cán bộ quản lý.

    Thông tư đồng thời cấm phân biệt đối xử, gây bất lợi cho học sinh vì gia đình có hoặc không đóng góp; cấm tự ý thu thập, chia sẻ, công khai dữ liệu cá nhân, thông tin đời tư của học sinh và phụ huynh trái quy định.

    Theo Bộ GD-ĐT, vai trò chính của ban đại diện là phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường; tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của phụ huynh và hỗ trợ kết nối thông tin.

    Quy định này không điều chỉnh việc vận động, tiếp nhận và sử dụng tài trợ cho cơ sở giáo dục. Hoạt động tài trợ cho nhà trường tiếp tục thực hiện theo các quy định pháp luật liên quan.

    Trước đây, Thông tư 55/2011 cho phép kinh phí hoạt động của ban đại diện được hình thành từ sự ủng hộ tự nguyện và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

    Tin liên quan

    Cấm thu quỹ lớp, thu phí hoạt động ban đại diện CMHS, có phải là biến tướng?

    Cấm thu quỹ lớp, thu phí hoạt động ban đại diện CMHS, có phải là biến tướng?

    Không thực hiện thu quỹ lớp nhưng việc ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) kêu gọi đóng góp khoản tiền để có kinh phí hoạt động cho học sinh trong lớp đang tạo ra những tranh luận và lo ngại đây là biến tướng của quỹ lớp.

    Bộ GD-ĐT dự kiến bỏ quỹ phụ huynh, nhiều lớp đã thu xong

    Đừng để quỹ phụ huynh chỉ biến mất trên giấy

    Khám phá thêm chủ đề

    Điều lệ cấm thu tiền Tài trợ tự nguyện quỹ phụ huynh

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận