Vụ cháy 2 ô tô ở Huế: Đội xe thiện nguyện Đắk Lắk kịp thời dập lửa

Ngày 26.10, liên quan đến vụ cháy ô tô trên đường Hà Nội (thành phố Huế), mạng xã hội vừa xuất hiện thêm đoạn clip ghi lại cảnh một số người khẩn trương dập lửa khi chiếc ô tô bốc cháy dữ dội.

Thời điểm các thành viên đội xe 0 đồng Đắk Lắk tham gia dập đám cháy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhiều nam thanh niên đã dùng nước, khẩn trương dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt ở phần đầu chiếc ô tô đỗ trên đường Hà Nội.

Thời điểm khói bốc lên nghi ngút, hệ thống điện của xe gặp lỗi, còi kêu liên tục. Nhờ phát hiện kịp thời, khoảng 15 phút sau, ngọn lửa được khống chế nên chiếc xe chỉ cháy ở phần đầu.

Đội xe thiện nguyện Đắk Lắk kịp thời dập lửa vụ cháy ô tô ở Huế

Qua xác minh của PV Thanh Niên, những người tham gia dập lửa thuộc một đội xe cứu thương thiện nguyện đến từ Đắk Lắk.

Anh Trần Đức Trường, thành viên trong nhóm chia sẻ, thời điểm này nhóm vừa hoàn thành hành trình hơn 600 km chở bệnh nhân từ Đắk Lắk ra Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Khoảng 1 giờ sáng, khi đang trên đường đi tìm quán ăn để chuẩn bị về lại Đắk Lắk, nhóm anh Trường phát hiện chiếc ô tô đang bốc cháy trên đường Hà Nội mà không có ai xung quanh.

Ngay lập tức, anh Trường cùng những thành viên khác đã tận dụng toàn bộ nước lọc và bình nước đá trên hai xe cấp cứu để dập lửa, đồng thời nhờ người dân sinh sống gần đó liên lạc với chủ xe. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Thuận Hóa cũng đã có mặt tại hiện trường, các thành viên trong đội anh Trường đã phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Chiếc xe ô tô bị hư hại nghiêm trọng sau vụ cháy ẢNH: BÌNH THIÊN

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 24.10, người dân sinh sống trên đường Hà Nội (phường Thuận Hóa, thành phố Huế) phát hiện chiếc ô tô màu trắng đang đỗ sát vỉa hè xuất hiện các vết cháy đen, hư hại nặng.

Tại hiện trường, phương tiện bị cháy ở khu vực đầu xe bên phải và cạnh gương chiếu hậu bên phải. Ngay phía sau, một ô tô khác cũng ghi nhận bị hư hỏng ở phần đầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Thuận Hóa đã có mặt để ghi nhận hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm thủ phạm.

Ngày 25.10, lãnh đạo phường Thuận Hóa (thành phố Huế) đã cung cấp những thông tin liên quan đến vụ ô tô bị đốt cháy.

Theo kết quả xác minh ban đầu, nghi phạm được xác định có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai và có dấu hiệu liên quan đến vấn đề tâm thần. Hiện tại, danh tính cụ thể của nghi phạm vẫn chưa được công khai. Công an phường Thuận Hóa đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ việc.