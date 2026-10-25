Tìm ra nghi phạm phá hoại, đốt cháy 2 ô tô ở Huế

Ngày 25.10, lãnh đạo phường Thuận Hóa (thành phố Huế) đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến vụ 2 ô tô đỗ trên đường Hà Nội bị kẻ xấu phá hoại và đốt cháy nghiêm trọng.

Hiện trường ô tô bị cháy sáng 24.10 ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo kết quả xác minh ban đầu, nghi phạm được xác định có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai và có dấu hiệu liên quan đến vấn đề tâm thần. Hiện tại, danh tính cụ thể của nghi phạm vẫn chưa được công khai.

Công an phường Thuận Hóa đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ việc.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 24.10, người dân sinh sống trên đường Hà Nội (phường Thuận Hóa, thành phố Huế) phát hiện chiếc ô tô màu trắng đang đỗ sát vỉa hè xuất hiện các vết cháy đen, hư hại nặng.

Tại hiện trường, phương tiện này bị cháy ở khu vực đầu xe bên phải và cạnh gương chiếu hậu bên phải.

Ngay phía sau chiếc xe này, một ô tô khác cũng ghi nhận bị hư hỏng ở phần đầu xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Thuận Hóa đã có mặt để ghi nhận hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm thủ phạm.