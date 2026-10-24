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    Điều tra vụ phá hoại, đốt ô tô trên phố ở Huế

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân
    Ngày 24.10, Công an phường Thuận Hóa (thành phố Huế) cho biết, đang truy tìm kẻ phá hoại làm hai ô tô đậu trên đường Hà Nội bị hư hỏng vào sáng 24.10.

    Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân trên đường Hà Nội (phường Thuận Hóa, thành phố Huế) phát hiện một xe ô tô màu trắng đang đậu sát vỉa hè bị vết cháy đen, gây hư hại, nghi bị kẻ xấu phá hoại.

    Tại hiện trường, chiếc ô tô màu trắng bị cháy ở phần đầu xe bên phải và cạnh gương chiếu hậu bên phải. Bên cạnh đó, một chiếc ô tô khác đậu ngay phía sau xe này cũng bị hư hỏng ở phần đầu.

    Điều tra vụ ô tô bị đốt, phá hoại trên phố ở Huế - Ảnh 1.

    Hiện trường chiếc ô tô bị cháy khi đậu trên đường Hà Nội

    ẢNH: RIN HÀ

    Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, anh N.Q.R, chủ chiếc ô tô đậu phía sau, cho biết lực lượng công an đã mời anh đến làm việc để phối hợp xác minh thông tin, hỗ trợ quá trình truy tìm đối tượng gây ra vụ việc.

    Điều tra vụ phá hoại, đốt ô tô trên phố ở Huế

    Công an phường Thuận Hóa cùng các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, truy tìm kẻ phá hoại ô tô.

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