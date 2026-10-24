Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân trên đường Hà Nội (phường Thuận Hóa, thành phố Huế) phát hiện một xe ô tô màu trắng đang đậu sát vỉa hè bị vết cháy đen, gây hư hại, nghi bị kẻ xấu phá hoại.

Tại hiện trường, chiếc ô tô màu trắng bị cháy ở phần đầu xe bên phải và cạnh gương chiếu hậu bên phải. Bên cạnh đó, một chiếc ô tô khác đậu ngay phía sau xe này cũng bị hư hỏng ở phần đầu.

Hiện trường chiếc ô tô bị cháy khi đậu trên đường Hà Nội ẢNH: RIN HÀ

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, anh N.Q.R, chủ chiếc ô tô đậu phía sau, cho biết lực lượng công an đã mời anh đến làm việc để phối hợp xác minh thông tin, hỗ trợ quá trình truy tìm đối tượng gây ra vụ việc.

Điều tra vụ phá hoại, đốt ô tô trên phố ở Huế

Công an phường Thuận Hóa cùng các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, truy tìm kẻ phá hoại ô tô.