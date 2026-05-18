Phá hoại bảng thông tin cứu hộ trên cao tốc vì mâu thuẫn làm ăn

Nguyễn Phúc
18/05/2026 15:44 GMT+7

Do mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh, chủ một cơ sở sửa chữa lốp ô tô ở Quảng Trị đã dừng xe trên cao tốc Bắc - Nam rồi dùng dụng cụ cạo xóa số điện thoại cứu hộ trên bảng thông tin hỗ trợ khẩn cấp.

Ngày 18.5, Công an xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã xác minh, xử lý người có hành vi phá hoại bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 9.5, Công an xã Quảng Ninh phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội phản ánh việc bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ trên cao tốc bị cạo xóa số điện thoại hotline và số điện thoại cứu hộ phương tiện.

Ngay sau đó, lực lượng công an vào cuộc xác minh và triệu tập Lê Văn Huấn (39 tuổi, trú thôn Tây, xã Quảng Ninh), chủ một cơ sở sửa chữa lốp ô tô trên địa bàn.

Phá hoại bảng thông tin cứu hộ trên cao tốc vì mâu thuẫn làm ăn - Ảnh 1.

Hành động xấu trên cao tốc đã bị ghi hình lại

ẢNH: T.L

Tại cơ quan công an, Huấn khai nhận vào ngày 3.5 đã dừng xe tại Km663+610 cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua thôn Hà Kiên, xã Quảng Ninh, rồi dùng dụng cụ cạo sơn để xóa các số điện thoại hotline và cứu hộ được dán trên bảng thông tin hỗ trợ khẩn cấp.

Theo lời khai, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong hoạt động làm ăn với một cơ sở sửa chữa khác tại xã Lệ Ninh (tỉnh Quảng Trị).

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 15.5, Công an xã Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với Lê Văn Huấn về hành vi “tháo dỡ, phá hủy hoặc làm hư hại biển báo, biển chỉ dẫn của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Nghị định 282/2025 của Chính phủ.

Ngoài ra, công an đang hoàn tất hồ sơ chuyển Cục Cảnh sát giao thông xem xét xử lý thêm hành vi dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 thuộc Khu Quản lý đường bộ 2 đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông tại vị trí nói trên.

Theo hình ảnh được ghi nhận, một người điều khiển xe tải biển kiểm soát 73C-009.xx sau khi dừng xe trên cao tốc đã dùng vật giống dao sủi sơn cạo xóa các số điện thoại cứu hộ trên bảng thông tin hỗ trợ khẩn cấp dành cho phương tiện gặp sự cố.

