Hôm nay phân luồng cao tốc Vũng Áng - Bùng để lắp hệ thống giám sát

Sáng nay 12.5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đang phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng nhằm phục vụ thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống giám sát, điều hành giao thông.

Cụ thể, trong sáng nay 12.5, từ 7 giờ đến 11 giờ 30, lực lượng chức năng sẽ tạm cắt giao thông cả 2 chiều đoạn từ nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (Km597+900, tỉnh Quảng Trị) đến nút giao quốc lộ 12A - Ba Đồn (Km605+400, tỉnh Quảng Trị).

Theo phương án phân luồng, các phương tiện lưu thông theo hướng bắc - nam sẽ ra khỏi cao tốc tại nút giao Tiến Châu - Văn Hóa, rẽ trái vào đường ĐT22 để kết nối ra quốc lộ 1, tiếp tục hành trình vào phía nam và có thể nhập lại cao tốc tại nút giao quốc lộ 12A - Ba Đồn hoặc các nút giao tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện di chuyển hướng nam - bắc sẽ ra khỏi cao tốc tại nút giao quốc lộ 12A, rẽ trái vào quốc lộ 12A để tiếp tục lưu thông ra phía bắc, sau đó có thể nhập lại cao tốc tại nút giao Tiến Châu - Văn Hóa hoặc các nút giao tiếp theo.

Đến ngày mai 13.5, từ 6 giờ 30 đến 12 giờ, lực lượng chức năng tiếp tục tạm cắt giao thông cả 2 chiều đoạn từ nút giao quốc lộ 12C (Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Km568+200) đến nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (Km597+900).

Trong thời gian này, phương tiện đi hướng bắc - nam sẽ ra khỏi cao tốc tại nút giao quốc lộ 12C (Kỳ Anh), rẽ trái ra quốc lộ 1 để tiếp tục di chuyển vào phía nam và có thể nhập lại cao tốc tại nút giao Tiến Châu - Văn Hóa hoặc các nút giao tiếp theo. Ngược lại, các phương tiện đi hướng nam - bắc sẽ ra khỏi cao tốc tại nút giao Tiến Châu - Văn Hóa, rẽ phải vào đường ĐT22 để ra quốc lộ 1 tiếp tục hành trình ra phía bắc và có thể nhập lại cao tốc tại nút giao quốc lộ 12C hoặc các nút giao tiếp theo.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 cũng lưu ý tuyến ĐT22 nối từ nút giao Tiến Châu - Văn Hóa ra quốc lộ 1 có mặt đường nhỏ, hẹp, nhiều khúc cua nên việc lưu thông đối với xe tải lớn sẽ gặp khó khăn. Người điều khiển phương tiện cần chú ý lựa chọn nút giao phù hợp khi ra vào tuyến cao tốc, để đảm bảo an toàn giao thông.

