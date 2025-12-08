Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Trạm dừng nghỉ đầu tiên hoạt động trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Phạm Đức
Phạm Đức
08/12/2025 16:43 GMT+7

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam (đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng) đáp ứng nhu cầu bức thiết của các tài xế và hành khách về vệ sinh, ăn uống, nghỉ ngơi và đổ nhiên liệu khi qua địa bàn Hà Tĩnh.

Từ ngày 6.12, Trạm dừng nghỉ cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng tại Km534+310 thuộc địa phận xã Cẩm Hưng (tỉnh Hà Tĩnh) do Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm đầu tư, đã được đưa vào khai thác 1 bên theo chiều di chuyển Bắc - Nam. Đây là trạm dừng nghỉ đầu tiên hoạt động trên tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện nay một số hạng mục chính tại trạm dừng nghỉ đã được chủ đầu tư xây dựng hoàn thiện, hoạt động để đón khách như: khu ăn uống, điểm bán hàng đồ ăn nhanh, đồ lưu niệm, khu vực vệ sinh... Riêng cửa hàng xăng dầu ở đây vẫn trang trong quá trình lắp đặt thiết bị.

Sau hơn 2 ngày đưa vào khai thác, Trạm dừng nghỉ cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng đón khá nhiều tài xế và hành khách vào để ăn uống, nghỉ ngơi.

Trạm dừng nghỉ đầu tiên hoạt động trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng - Ảnh 2.

Khá đông tài xế ghé vào trạm dừng nghỉ ở Hà Tĩnh để nghỉ ngơi, ăn uống

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cùng nhóm bạn đang uống cà phê tại Trạm dừng nghỉ cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, anh Phạm Đình Quang (ngụ tại Hà Nội) cho hay anh vừa lái xe chở bạn bè vượt quãng đường khá dài từ ngoài Bắc vào đến đây thì dừng lại để nghỉ ngơi.

"Từ Thanh Hoá trở vào đây nếu không có trạm này thì cũng tôi không có chỗ nghỉ, chỉ được phép dừng ở làn khẩn cấp để nghỉ tạm nên rất bất tiện", anh Quang chia sẻ.

Theo ông Đinh Văn Bảy, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm, việc đưa vào khai thác Trạm dừng nghỉ cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng theo chiều Bắc - Nam nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết của các tài xế về vệ sinh, ăn uống, nghỉ ngơi và đổ nhiên liệu sau hành trình dài.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh có tổng chiều dài 107,28 km được bố trí 2 trạm dừng nghỉ, trong đó, 1 trạm được đặt tại Km478+200 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc địa phận xã Đức Quang và 1 trạm tại Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc địa phận xã Cẩm Hưng. Riêng trạm dừng nghỉ cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt hiện nay vẫn đang trong quá trình thi công.

Tin liên quan

Yêu cầu hoàn thành 2 trạm dừng nghỉ cao tốc tại Khánh Hòa trước ngày 1.1.2026

Yêu cầu hoàn thành 2 trạm dừng nghỉ cao tốc tại Khánh Hòa trước ngày 1.1.2026

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các đơn vị xử lý nhanh vướng mắc, hoàn thành 2 dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày 1.1.2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Khám phá thêm chủ đề

vũng áng Hà Tĩnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm Thanh Hoá hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận