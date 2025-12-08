Trạm dừng nghỉ đầu tiên hoạt động trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Từ ngày 6.12, Trạm dừng nghỉ cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng tại Km534+310 thuộc địa phận xã Cẩm Hưng (tỉnh Hà Tĩnh) do Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm đầu tư, đã được đưa vào khai thác 1 bên theo chiều di chuyển Bắc - Nam. Đây là trạm dừng nghỉ đầu tiên hoạt động trên tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện nay một số hạng mục chính tại trạm dừng nghỉ đã được chủ đầu tư xây dựng hoàn thiện, hoạt động để đón khách như: khu ăn uống, điểm bán hàng đồ ăn nhanh, đồ lưu niệm, khu vực vệ sinh... Riêng cửa hàng xăng dầu ở đây vẫn trang trong quá trình lắp đặt thiết bị.

Sau hơn 2 ngày đưa vào khai thác, Trạm dừng nghỉ cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng đón khá nhiều tài xế và hành khách vào để ăn uống, nghỉ ngơi.

Khá đông tài xế ghé vào trạm dừng nghỉ ở Hà Tĩnh để nghỉ ngơi, ăn uống ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cùng nhóm bạn đang uống cà phê tại Trạm dừng nghỉ cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, anh Phạm Đình Quang (ngụ tại Hà Nội) cho hay anh vừa lái xe chở bạn bè vượt quãng đường khá dài từ ngoài Bắc vào đến đây thì dừng lại để nghỉ ngơi.

"Từ Thanh Hoá trở vào đây nếu không có trạm này thì cũng tôi không có chỗ nghỉ, chỉ được phép dừng ở làn khẩn cấp để nghỉ tạm nên rất bất tiện", anh Quang chia sẻ.

Theo ông Đinh Văn Bảy, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm, việc đưa vào khai thác Trạm dừng nghỉ cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng theo chiều Bắc - Nam nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết của các tài xế về vệ sinh, ăn uống, nghỉ ngơi và đổ nhiên liệu sau hành trình dài.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh có tổng chiều dài 107,28 km được bố trí 2 trạm dừng nghỉ, trong đó, 1 trạm được đặt tại Km478+200 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc địa phận xã Đức Quang và 1 trạm tại Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc địa phận xã Cẩm Hưng. Riêng trạm dừng nghỉ cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt hiện nay vẫn đang trong quá trình thi công.