Xe khách và xe tải gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam

Khoảng 12 giờ 50 ngày 20.11, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua P.Hoàng Mai, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ II.2 (thuộc Khu Quản lý đường bộ II) cho biết, thời điểm trên, có 4 xe ô tô mang biển số 30B-041.xx, 36H-002.xx, 37C-367.xx và 37H-031.xx lưu thông cùng chiều trên cao tốc Bắc - Nam, hướng từ Nghệ An ra Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: CTV

Khi đến địa phận P.Hoàng Mai (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 xe hư hỏng, 2 người bị thương. Một đoạn dài hộ lan tôn cùng dải phân cách giữa bị hư hỏng. Vụ tai nạn cũng khiến tuyến đường này bị ách tắc kéo dài.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã đến hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân gây tai nạn.

Video vụ tai nạn liên hoàn

Diễn biến vụ tai nạn được camera hành trình xe ô tô đang di chuyển phía sau các xe bị tai nạn ghi lại cho thấy, vào thời điểm đó, đoạn đường có dấu hiệu ùn tắc khá dài, nhiều phương tiện đang di chuyển rất chậm.

Bất ngờ một ô tô khách loại 16 chỗ, cùng một xe đầu kéo lao lên với tốc độ cao. Cả 2 chiếc xe này đã đâm vào các xe đang dừng phía trước.

Trong đó, xe đầu kéo đâm một xe tải nhỏ khiến chiếc xe này bẹp dúm. Chiếc xe đầu kéo sau đó húc bay một đoạn hộ lan rồi lật xuống vệ đường.